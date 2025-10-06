Regionali e referendum, evento con Toscana Rossa a Sovigliana

Antonella Bundu torna nell'Empolese Valdelsa. Martedì 7, ore 18,00, sarà, insieme ai candidati della circoscrizione, al circolo Arci di Sovigliana per affrontare le principali problematiche del territorio.

Multiutility, consumo di suolo, ambiente (Keu, gestione del territorio), rapporti con la cittadinanza attiva: Toscana Rossa ha posizioni chiare su questi temi che riguardano tutta la regione ma sono ancora più centrali nel nostro territorio. Però il confronto e l'ascolto sono sempre importanti e quindi l'invito è che martedì alle 18,00 a Sovigliana partecipino anche alcuni rappresentanti dei tanti comitati nati nell'empolese.

A Empoli, il 9 novembre si terrà il referendum per l'abrogazione della delibera così detta "Multiutility". Toscana Rossa sostiene il referendum perché il possibile risultato positivo potrà aprire una breccia per ripensare in tutta la provincia la gestione dei beni comuni e dei servizi essenziali, iniziando così a lavorare davvero per la costruzione di una società pubblica "in house".

Il 12 e 13 ottobre c'è solo un alternativa a centrodestra e centrosinistra: Toscana Rossa, per avere di nuovo una voce libera nel consiglio regionale.



