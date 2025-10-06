Riaperta dopo i lavori via San Pantaleo

È stata riaperta lo scorso venerdì 3 ottobre 2025 la viabilità di Via San Pantaleo a Vinci.
La strada era stata chiusa al transito dall'intersezione della Strada vicinale del Laghetto fino all'intersezione della Strada vicinale Casa al Pino per permettere i lavori di preparazione del tratto al senso unico alternato, che adesso sarà attivo fino al 31 dicembre 2025
La nuova viabilità temporanea consentirà il resto dei lavori per l’intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza del tratto costeggiato dal torrente Vincio.
Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa
