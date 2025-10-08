Il Comune di Carrara stabilisce il salario minimo a 9 euro l'ora

Economia e Lavoro Carrara
Il Comune di Carrara ha ha stabilito il salario minimo di 9 euro l'ora per tutti i lavoratori e le lavoratrici impiegati e impiegate in appalti o contratti stipulati con il Comune. La delibera prende le mosse da una mozione presentata dal Partito Democratico e approvata dal consiglio comunale il 26 settembre 2024.

La delibera, si legge in una nota, fissa precisi parametri per la tutela della retribuzione minima salariale negli appalti e nei contratti del Comune. In particolare si stabilisce che per ogni procedimento di affidamento diretto, nelle procedure di gara o ancora per le concessioni che interessano il Comune di Carrara, il responsabile unico del provvedimento dovrà individuare il contratto nazionale del lavoro maggiormente rappresentativo e che questo debba in ogni caso prevedere una retribuzione oraria di almeno 9 euro.

