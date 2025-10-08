Toruń e Vinci ancora insieme: delegazione vinciana premia il concorso dedicato a bambini e ragazzi della città polacca

Ancora una volta Vinci e Toruń insieme per la promozione della cultura rinascimentale delle due città, nel segno dei rispettivi figli più celebri, ovvero Copernico e Leonardo.

Nel mese di settembre si è infatti svolto un concorso rivolto ai bambini e ai ragazzi del voivodato di Cuiavia-Pomerania (distretto polacco di cui Toruń è capoluogo, insieme a Bydgoszcz).

Il concorso, “Leonardo da Vinci, Niccolò Copernico – L'incontro di due geni”, fa seguito alla stipula delle relazioni culturali che le due città hanno stretto nell’ottobre del 2024.

Al concorso, in Polonia, sono state presentate ben 750 opere, di cui 60 sono risultate vincitrici; quest’ultime sono esposte alla Galleria e Centro della Creatività Artistica per Bambini di Toruń.

Alla cerimonia di premiazione in Polonia erano presenti Silvano Guerrini, presidente dell’associazione Le Vie di Leonardo da Vinci, Sara Taglialagamba, direttrice dell’associazione e la consigliera delegata alla promozione turistica e alle tradizioni popolari del Comune di Vinci.

Il legame fra Vinci e Toruń

Nell’ottobre del 2024 Krzysztof Czyżewski, autore polacco, ha pubblicato “Ostrakon”, un romanzo nel quale Niccolò Copernico e Leonardo da Vinci si incontrano in un racconto immaginario. Da quel pretesto letterario è nato un percorso di scambi culturali fra Toruń e Vinci (che a Copernico e Leonardo hanno dato i natali): le rispettive delegazioni hanno visitato le due città nell’ultimo anno e il concorso dedicato a bambini e adolescenti dello scorso settembre è l’ultima tappa di questo particolare legame.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa