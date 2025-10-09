Basket donne Empoli, esordio al Pala Sammontana per l'Use Rosa Scotti

L’Use Rosa Scotti si presenta al suo pubblico. Nell’inusuale orario di sabato pomeriggio alle 16 per favorire il rientro dopo la partita dell’avversaria, la squadra di coach Cioni riceve la visita della Virtus Cagliari per continuare a prendere le misure al nuovo campionato. Una gara che il tecnico approccia con la consueta prudenza dettata anche da un fatto oggettivo.

“Le sarde – attacca – sono una vera e propria incognita perché è la squadra che alla prima giornata di campionato ha riposato. Quindi non sappiamo cosa aspettarci da loro e come riferimento abbiamo il fatto che l’anno scorso hanno fatto un ottimo campionato e che in estate hanno cambiato poco. Quindi una squadra da temere e rispettare che ha messo due giocatrici dell’est europeo molto forti. Ritmo ed entusiasmo saranno le loro prerogative che dovremo essere brave a controbattere.

“Per quanto riguarda la nostra squadra – prosegue - siamo contenti della settimana anche se Ndiaye e Manetti restano purtroppo in dubbio. Diciamo che le possibilità di vederle in campo sono al 50%. Questo ci ha creato problemi nel lavoro quotidiano, ma le ragazze hanno fatto un’ottima settimana e quindi ci presenteremo pronte davanti al nostro pubblico che spero sia numeroso e pronto a sostenerci”.

Ad arbitrare la partita saranno Cieri e Forni di Cervia, prevista la consueta diretta streaming su youtube, canale ‘use basket tv’.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa