Campionato nazionale al via per Timenet Empoli Pallavolo: a Firenze la prima gara in serie B2

Inizierà ufficialmente domenica prossima 12 ottobre il Campionato Nazionale di Serie B2 Femminile della stagione sportiva 2025/2026 per la Timenet Empoli Pallavolo. La prima gara del girone F sarà disputata fuori casa, alle ore 18.00 al PalaCoverciano di Firenze, dove le giallonere affronteranno Florenzo Carpe Diem Volley di Pontassieve. Il roster è costituito dalle riconfermate Chiara Benvenuti (opposto, classe 2005), Giorgia Buggiani (alzatrice, anno 1999), Luna Caggiano (libero, classe 2007), Diletta Donati (schiacciatrice, anno 2001), Sofia Giraldi (alzatrice, anno 2007), Francesca Lucchesi (schiacciatrice, anno 2007), Chiara Mancuso (centrale, anno 2000), Sofia Mazzini (centrale, anno 1995), Emma Salvestrini (centrale, anno 2007), Marta Tellini (libero, anno 2002) oltre alle nuove giocatrici Margherita Lari (schiacciatrice, classe 2002), Federica Messina (schiacciatrice, anno 2001) e Carolina Sacchetti (opposto, classe 1991). Il capitano giallonero sarà, anche quest’anno, Giorgia Buggiani.

“Per questa nuova stagione sportiva che segna il primo anno del nostro ritorno in un Campionato Nazionale dal 2022-2023 abbiamo costruito in pochi giorni un gruppo che è riuscito a lavorare in armonia e sintonia - dichiara Antonio Genova, Presidente dell’Empoli Pallavolo – scegliendo di dare fiducia anche a coloro che, tra le nostre atlete, partecipano per la prima volta ad un simile torneo. La formula su cui si è basata la selezione è sempre quella che ci contraddistingue ossia creare un mix studiato di atlete esperte e giovani. Abbiamo deciso inoltre di confermare per l’ennesimo anno, senza esitazione, tutto lo staff tecnico, sanitario e della comunicazione: si tratta di un team collaudato e che ci ha regalato tante soddisfazioni condividendo totalmente la filosofia e gli obiettivi della nostra società. Infine, vorrei ringraziare tutto il popolo giallonero, dai genitori delle atlete ai numerosi supporters, che ci segue con grande partecipazione e coinvolgimento anche in trasferta. Come di consueto a maggio trarremo le conclusioni del Campionato, ma è indiscutibile la convinzione che già in questo primo anno le soddisfazioni saranno tante”.

Per quanto riguarda lo staff tecnico, ad affiancare l’allenatore Marco Dani sarà il suo secondo Andrea Parenti insieme allo scoutman e preparatore atletico Alberto Cenni mentre lo staff medico è ancora una volta composto dal dottor Francesco Ammannati e dalla fisioterapista Sara Barbieri.

“Sono davvero contento perché in queste settimane le mie ragazze hanno risposto molto bene alla preparazione che abbiamo articolato in vari step – commenta coach Marco Dani – lavorando sulla parte tecnica e misurandoci con altre squadre durante le amichevoli che sono sempre test interessanti. Tra poco il Campionato sarà al via e devo dire che le atlete non si sono mai risparmiate, dall’inizio ad oggi, cercando di dare sempre il massimo rispetto a quanto richiesto. Le nuove giocatrici sono ragazze in gamba che si sono ben inserite nel gruppo. Dovremo affrontare un girone tosto con alcune avversarie di alto livello come quella che incontreremo domenica prossima, oltre ad essere caratterizzato da molti derby considerata la partecipazione di tante squadre toscane, il che aumenta la pressione in campo. Tuttavia, dobbiamo pensare solo a noi cercando di dare il massimo partita dopo partita e lavorando sodo in palestra. Lottare su ogni pallone deve essere la nostra forza”.

Dopo la gara di inizio torneo in trasferta in terra fiorentina di domenica prossima, la Timenet Empoli Pallavolo ospiterà sabato 18 ottobre tra le mura amiche del PalAramini di Empoli le rivali liguri di Raviolificio S.G. Albenga (Savona) in occasione della seconda giornata di Campionato, poi sarà impegnata sabato 25 ottobre nel primo derby della stagione, fuori casa, contro Asd Perullo Volley Livorno.

