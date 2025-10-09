Puliamo il mondo: volontari, Comune e Vab a lavoro sull’argine di Vinci

Anche il Comune di Vinci ha partecipato a Puliamo il mondo (giunto alla sua 33ª edizione a livello nazionale) e insieme ai volontari e agli operatori della VAB di Vinci ha pulito, lo scorso sabato 4 ottobre, la sponda destra dell’Arno, lungo Via Empolese.

A rendere possibile l'iniziativa promossa da Legambiente, le associazioni che fanno parte del progetto Ecovinci Festival: la Pro Loco di Vinci, l'associazione Montalbano Domani, Plastic Free e il Gruppo di Acquisto Solidale Millepiedi. Assieme a loro erano presenti anche i volontari di Legambiente Empolese Valdelsa, che con il patrocinio del Comune di Vinci si sono occupati di raccogliere le adesioni e fornire ai volontari sacchi, guanti e pinze per dare nuovamente decoro all’argine dell’Arno.

Con loro il sindaco, la vicesindaca e l’assessore all’ambiente del Comune di Vinci, che hanno potuto constatare come l’argine sia in certi punti più vulnerabile all’inciviltà di chi lascia bottiglie e spazzatura di ogni tipo.

A dare una mano ai volontari, anche gli operatori della VAB di Vinci, che grazie ad attrezzature specifiche sono riusciti a raggiungere le zone più impervie dell’argine per recuperare i rifiuti abbandonati.

L'assessore all'ambiente ha fatto sapere che l'amministrazione comunale ha inoltre segnalato la zona alle forze dell'ordine e alla polizia municipale, affinché sia maggiormente attenzionata per prevenire i comportamenti incivili.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa