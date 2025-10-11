Basket Empoli, l’Use Rosa Scotti cade in casa contro Cagliari

La sconfitta interna contro la Virtus Cagliari (71-78) ha chiarito in modo inequivocabile un aspetto già sottolineato dallo staff tecnico fin dall’inizio della stagione: senza difesa non si vince. L’Use Rosa Scotti mostra buone trame solo nel primo quarto, quando l’intensità difensiva consente di portarsi fino al +11, ma con il passare dei minuti la squadra perde compattezza e ritmo, lasciando spazio alla rimonta delle sarde.

Trascinata dai 20 punti di El Habbab, la Virtus impone il proprio gioco nella seconda parte dell’incontro e conquista una vittoria complessivamente meritata. Per la formazione empolese si tratta della prima battuta d’arresto dopo il successo dell’esordio, ma il dato dei 78 punti subiti in casa evidenzia la necessità di un deciso miglioramento nella fase difensiva.

Non mancano comunque segnali incoraggianti, come i 23 punti di Rylichova, che rappresentano una delle note positive della giornata.

Sul piano tecnico, l’Use Rosa Scotti schiera Ndiaye, mentre Manetti resta in panchina per il perdurare del problema alla caviglia. L’avvio è promettente: le nuove arrivate Lussignoli e Rylichova firmano il 4-0 iniziale e Cagliari fatica a trovare soluzioni offensive. Logoh realizza la prima tripla, seguita da quella di Rylichova, e il vantaggio sale fino al 10-0. Il primo quarto si chiude sul 20-12.

Nel secondo periodo l’inerzia cambia. La Virtus riduce lo svantaggio (27-25) e trova il sorpasso con una tripla di El Habbab (27-28). All’intervallo il punteggio è in equilibrio (31-31).

Nella ripresa, dopo un buon avvio con il canestro di Ianezic, la formazione sarda prende il controllo della gara (36-45). Due triple di Ianezic e le giocate di Casini e Logoh riportano Empoli avanti (48-47), quindi Rylichova firma il 53-49, completando un parziale di 17-4. La reazione è però effimera: Cagliari risponde con uno 0-8 e chiude il terzo quarto avanti 55-57.

Negli ultimi dieci minuti le due squadre si alternano al comando fino al 63-69. Una tripla di Lussignoli riporta l’Use Rosa Scotti a -3 (66-69), ma i successivi errori ai tiri liberi e il canestro di Naczk per il 66-74 indirizzano definitivamente la partita. Cagliari gestisce il vantaggio nel finale e chiude sul 71-78.

USE ROSA SCOTTI

Logoh 11, Lussignoli 14, Ianezic 11, Vente 4, Rylichova 23, Corsi ne, Panchetti ne, Ruffini, Ndiaye 2, Casini 4, Manetti ne, Antonini 2. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

SARDEGNA MARMI VIRTUS CAGLIARI

Naczk 12, Zieniewska 18, El Habbab 21, Tykha 3, Pellegrini 3, Deidda ne, Gallus 2, Pasolini ne, Corda 8, Mattera 11, Anedda. All. Staico

Arbitri: Cieri e Forni di Cervia

Parziali: 20-12, 31-31 (11-19), 55-57 (24-26), 71-78 (16-21)

