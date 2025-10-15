Maxi sequestro tra Prato e Pistoia: arrestato spacciatore di 46 anni con 20 chili di stupefacenti

Bloccato con venti chili di droga pronta per lo spaccio, un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Prato a Chiazzano, in provincia di Pistoia, e condotto in carcere. L’operazione è scattata a seguito di un’indagine con servizi di osservazione e pedinamenti mirati. Il 46enne, con precedenti per rapina, furto e porto abusivo di armi clandestine, si era da poco trasferito in un’abitazione non intestata a lui.

Durante le perquisizioni personali e domiciliari, gli agenti hanno sequestrato quasi 16 chili di hashish, due chili di marijuana, un chilo di cocaina, un chilo di eroina e un chilo di sostanze sintetiche tra cui anfetamina, metanfetamina e MDMA. Sono stati trovati anche 1.875 euro in contanti, una pistola scacciacani senza tappo rosso, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e un’agenda con annotazioni su somme di denaro, quantità di droga e ordini di cessione.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

