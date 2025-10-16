Paolo Moretti si dimette dal ruolo di assessore a Montopoli

A Montopoli la giunta cambia. L'assessore Paolo Moretti, con delega a ambiente e transizione ecologica, decide di dimettersi. Il tutto sarebbe nato dal "non essere mai riuscito a comunicare come voluto con la sindaca Linda Vanni".

Questa la risposta della prima cittadina: "Ho ricevuto la lettera di dimissioni dell’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente Paolo Moretti, una decisione che mi rammarica personalmente e come sindaca. Sono sorpresa e dispiaciuta per una scelta che speravo potesse essere revocabile e che invece non lo è. Conosco Paolo Moretti da molti anni, insieme abbiamo condiviso un lungo percorso politico e amministrativo. Un percorso che mi ha portato a sceglierlo convintamente come assessore per alcune delle deleghe più importanti e delicate di un Comune: i lavori pubblici, l’ambiente e la protezione civile. Un ruolo che dimostra fiducia e stima, due cose che in questo anno e mezzo non sono mai mancate né da parte mia né della giunta. Ringrazio Paolo per l’impegno e il tempo che ha dedicato all’amministrazione comunale, prima da consigliere e poi da assessore. Negli ultimi mesi, sono emerse incomprensioni relazionali a mio avviso superabili soprattutto tenendo ben saldo l’obiettivo di lavorare insieme per il buon governo del territorio. Abbiamo un impegno che ci arriva dal nostro mandato e dall’ascolto continuo della cittadinanza e questo deve andare oltre le possibili incomprensioni che possono crearsi all’interno di una squadra".