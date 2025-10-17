Incendio in un'azienda a Cortona, più squadre dei vigili del fuoco per contenere il rogo

Grosso incendio in un'azienda di Camucia, nel comune di Cortona. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Arezzo, Cortona e Castiglione del Lago.

Dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti ma ingenti danni. L'incendio è scoppiato per cause in corso di accertamento nel tardo pomeriggio alla Mb elettronica, azienda in località Vallone che produce schede elettroniche. Il rogo visibile a chilometri di distanza ha sprigionato un odore acre, percepito nella zona in provincia di Arezzo. Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco, per arginare il fronte delle fiamme.

Sul posto anche il sindaco Luciano Meoni, le forze dell'ordine, la protezione civile e i soccorritori del 118 presenti per l'assistenza.

Prime precauzioni dal Comune di Cortona che in una nota "invita la popolazione locale a non raccogliere frutta e verdura nella zona circostante al luogo dell’incendio, in particolare nelle aree sotto vento dove la propagazione dei fumi è stata più consistente. Si raccomanda di proteggere gli ambienti delle abitazioni dal fumo sprigionato dall’incendio e di evitare attività all’aperto. Ulteriori indicazioni ufficiali - prosegue la nota dell'amministrazione - potranno arrivare sulla base della relazione tecnica che sarà fornita al Comune nelle prossime ore". Espressa vicinanza all'impresa e ai lavoratori, "fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone. Proseguono le attività di bonifica".

