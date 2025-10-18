Corteo per Gkn e Palestina, occupato l'aeroporto: tensione con la polizia

manifestazione gkn firenze
(foto gonews.it)

Il corteo per l'ex Gkn e per la Palestina a Firenze ha portato con sé alcuni strascichi polemici. Partito da Novoli, è arrivato al Mercafir ma è stato soprattutto all'aeroporto di Peretola che si sono vissuti attimi di tensione. I manifestanti - tra operai e studenti - infatti sono entrati nello scalo e lì si sono registrati momenti caldi.

Ci sono stati spintoni e scontri col cordone di polizia dell'aeroporto, minuti di caos che hanno causato confusione nel traffico delle strade attorno. Tredici persone ferite, questo è un primo referto: dieci agenti e tre manifestanti.

Il corteo era chiamato 'Davide contro Golia' e voleva far luce sia sulla Palestina sia sulla ditta di Campi Bisenzio il cui futuro è ancora un grosso punto interrogativo.

 


