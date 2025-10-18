Ponte a Elsa, colpo dei ladri al negozio di biciclette

Cronaca Empoli
Il negozio L'Officina repair&shop di Ponte a Elsa (Empoli) è stato oggetto di un furto. I malviventi sono riusciti a introdursi nell'esercizio commerciale forzando la porta a vetri d'ingresso. Poi hanno sottratto diverse biciclette da corsa di notevole valore economico. Si trattava sia di mezzi appartenenti a clienti e affidati al negozio per riparazioni, sia di modelli destinati alla vendita. Le biciclette rubate erano tutte completamente assemblate e dotate di componentistica di alta gamma.

Stando a La Nazione, i carabinieri empolesi hanno effettuato un sopralluogo presso il negozio per raccogliere elementi utili alle indagini, attualmente ancora in corso. Secondo quanto riferito dai responsabili dell'attività, nei giorni precedenti si sarebbero verificati altri furti simili ai danni di negozi di biciclette nella zona, facendo ipotizzare l'operato di una banda specializzata in questo tipo di colpi.

