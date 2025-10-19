Controlli dei carabinieri a Pisa, 8 denunce per guida in stato di ebbrezza o per droga

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa per garantire la sicurezza stradale e contrastare la guida in stato di alterazione psico-fisica. Nel corso dell’ultima settimana, l’attività di prevenzione e repressione ha portato alla denuncia di otto persone, sorprese alla guida in condizioni non idonee.

In particolare, sei automobilisti sono risultati positivi all’alcoltest, con tassi alcolemici superiori al limite consentito. Due di loro hanno fatto registrare valori oltre 1,5 g/L, soglia che costituisce la fattispecie più grave del reato di guida in stato di ebbrezza.

Altre due persone sono state invece denunciate per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. In totale, i militari hanno proceduto al ritiro di otto patenti di guida e al sequestro o fermo amministrativo dei veicoli coinvolti, come previsto dalle normative vigenti.

