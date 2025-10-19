Scontro tra auto e moto in via Dalmazia: muore un 17enne a Pistoia

Tragedia nella serata di ieri in via Dalmazia, dove un ragazzo di 17 anni, Matteo Ducceschi, ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Il giovane, alla guida della sua moto, si è scontrato violentemente con un’autovettura nei pressi dell’ingresso di Villa Puccini.

Le condizioni del minorenne sono apparse da subito gravissime: soccorso in codice rosso dall’automedica e dai volontari della Croce Verde, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Pistoia con un grave trauma cranico. Poco dopo l’arrivo al pronto soccorso, il 17enne ha avuto un arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore per permettere i rilievi della polizia municipale, impegnata a ricostruire la dinamica dell’incidente. Informato il magistrato di turno.