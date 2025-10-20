Salute e sicurezza sul lavoro, a Pontedera seminari grazie al Gruppo LUpi

Si svolgerà a Pontedera sabato 25 Ottobre 2025 la prima edizione dei “Seminari di Pontedera sulla salute e sicurezza su lavoro - dialoghi, scenari e proposte”, organizzata dalla Fondazione Gruppo Lupi ETS in occasione della Settimana Europa per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Seminario si svolgerà dalle 9.30 alle 18 nella Training Academy del Gruppo Lupi, azienda leader nel settore dell’antincendio e della sicurezza che, nel Marzo scorso, ha dato vita all’omonima Fondazione con varie finalità, fra cui la promozione di iniziative culturali e di formazione incentrate sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla cittadinanza sicura e sulla prevenzione dei rischi, anche durante le calamità naturali e i fenomeni climatici estremi.

Il Seminario della Fondazione Gruppo Lupi è gratuito e accreditato presso l’Ordine degli Avvocati per 4 crediti formativi ordinari non frazionabili, è valido come monte ore aggiornamento per ASPP, RSPP E Coordinatori per la Sicurezza, e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pontedera e dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Pisa, Livorno e Grosseto.

I lavori saranno coordinati e moderati dalla giornalista de La 7 Marianna Aprile, con la partecipazione di autorevoli esponenti di Inail, Ispettorato del Lavoro e Forze dell’ordine, docenti universitari, magistrati, tecnici di alto livello, imprenditori. Fra i momenti più attesi, il dialogo fra Marianna Aprile e Bruno Giordano, magistrato, già direttore generale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e autore insieme a Marco Patucchi del libro “Operaicidio. Perché e per chi il lavoro uccide. Le storie, le responsabilità, le riforme”.

Nel corso della giornata, il Ceo del Gruppo Lupi Giacomo Gronchi presenterà il premio di laurea alla memoria di Matteo Gronchi. Il programma comprende anche esperienze, dimostrazioni ed esercitazioni nella Palestra della sicurezza.

La Settimana Europea per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro si svolge ogni anno nel mese di ottobre ed è promossa da EU-OSHA, l’agenzia d'informazione dell'Unione europea in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Nel 2025 si svolge dal 20 al 24 di Ottobre

