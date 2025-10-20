Vandalizzato lo striscione delle Astro Dragon Ladies a Capraia e Limite: “Un gesto ignobile e grave”

Attualità Capraia e Limite sull'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

Il vicesindaco Antonini: “Le Dragonesse simbolo di sport, solidarietà e amore per la vita. Massima vicinanza e sostegno”

Atto vandalico contro le Astro Dragon Ladies Empoli, la squadra di dragon boat composta da donne operate di tumore al seno. Il loro striscione, esposto alla Società Canottieri Limite di Capraia e Limite, è stato danneggiato da ignoti con fori e tagli.

"È un gesto ignobile e grave", ha affermato il vicesindaco di Capraia e Limite, Edoardo Antonini, denunciando l’episodio con un post su Facebook. Un atto che, come sottolinea Antonini, assume un significato ancora più doloroso nel mese dell’Ottobre Rosa, dedicato alla prevenzione del tumore al seno (qui un approfondimento sugli eventi in programma nell’Empolese Valdelsa e Valdarno).

Parole di condanna e di vicinanza quelle del vicesindaco, che ha aggiunto: "Le Dragonesse portano avanti un’attività di sport, solidarietà e amore per la vita. Il gesto è ancora più grave in questo Ottobre Rosa. Siamo dalla vostra parte, con la massima vicinanza e sostegno".

 

Notizie correlate

Capraia e Limite sull'Arno
Attualità
10 Settembre 2025

Capraia e Limite, assegnato il 'Premio Navicello' 2023 a Saverio Cecchi

L’Amministrazione comunale di Capraia e Limite invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di consegna del "Premio Navicello 2023", massima onorificenza del Comune, in programma sabato 13 settembre alle ore [...]

Capraia e Limite sull'Arno
Attualità
9 Settembre 2025

Ritorna il Palio e trionfa La Castellina: il canottaggio si conferma il cuore pulsante del paese

Ieri, sulle acque dell'Arno, il rione La Castellina ha scritto un'altra pagina di storia, aggiudicandosi la 29ª edizione del Palio con la Montata. L'attesa rievocazione storica e la competizione remiera [...]

Capraia e Limite sull'Arno
Attualità
24 Luglio 2025

Al via la Festa de L'Unità di Limite sull'Arno, due settimane di cene e dibattiti. Il programma

«La Festa è un appuntamento tradizionale e i nostri paesani lo vivono come un momento in cui la comunità si ritrova. Abbiamo molta voglia di stare insieme e parlare di [...]



Tutte le notizie di Capraia e Limite sull'Arno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina