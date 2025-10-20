Vandalizzato lo striscione delle Astro Dragon Ladies a Capraia e Limite: “Un gesto ignobile e grave”

Atto vandalico contro le Astro Dragon Ladies Empoli, la squadra di dragon boat composta da donne operate di tumore al seno. Il loro striscione, esposto alla Società Canottieri Limite di Capraia e Limite, è stato danneggiato da ignoti con fori e tagli.

"È un gesto ignobile e grave", ha affermato il vicesindaco di Capraia e Limite, Edoardo Antonini, denunciando l’episodio con un post su Facebook. Un atto che, come sottolinea Antonini, assume un significato ancora più doloroso nel mese dell’Ottobre Rosa, dedicato alla prevenzione del tumore al seno (qui un approfondimento sugli eventi in programma nell’Empolese Valdelsa e Valdarno).

Parole di condanna e di vicinanza quelle del vicesindaco, che ha aggiunto: "Le Dragonesse portano avanti un’attività di sport, solidarietà e amore per la vita. Il gesto è ancora più grave in questo Ottobre Rosa. Siamo dalla vostra parte, con la massima vicinanza e sostegno".

