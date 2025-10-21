Firenze: commemorato Salvo D’Acquisto, l'eroico carabiniere che si sacrificò per salvare 22 civili dai rastrellamenti nazisti

Il generale Solazzo e i carabinieri della Legione Toscana hanno reso omaggio al vicebrigadiere, dichiarato 'venerabile' da Papa Francesco per il suo sacrificio a Palidoro
Questa mattina, sulle colline di Bellosguardo, si è svolta la cerimonia di commemorazione in occasione dell’82° anniversario del sacrificio del vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare "alla memoria".
La giornata si è aperta con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di San Francesco di Paola, seguita da un momento di raccoglimento nel vicino "prato dello strozzino", dove sorge il monumento dedicato all’eroe, realizzato dall’artista Belarghes.
A deporre una composizione floreale ai piedi del monumento è stato il generale di brigata Pierluigi Solazzo, comandante della Legione Carabinieri Toscana, insieme al presidente del Comitato Salvo D’Acquisto, Stefano Fioravanti, e a numerosi militari del Comando Provinciale di Firenze.
La cerimonia ha voluto rendere omaggio alla figura del giovane carabiniere di Palidoro (Roma), che il 23 settembre 1943 sacrificò la propria vita per salvare ventidue civili innocenti da un rastrellamento nazista, scrivendo una delle pagine più luminose della storia dell’Arma.
Il suo atto di eroismo è stato recentemente riconosciuto anche dalla Chiesa: nel febbraio 2025, Papa Francesco ha dichiarato venerabile il vicebrigadiere D’Acquisto.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Firenze
<< Indietro