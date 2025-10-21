Maltempo in Toscana: a Massa e Carrara scuole chiuse, soccorsi per famiglia bloccata. Gli aggiornamenti

Ondata di maltempo in Toscana, in particolar modo sulla costa. Nelle ultime 3 ore piogge moderate e localmente forti hanno interessato le province di Massa Carrara e Lucca con massimi fino a 131 mm caduti in 6 ore a Carrara.

Dopo aver interessato a Nord, la perturbazione si sta spostando verso sud-est.

Massa Carrara

Forti piogge hanno colpito nella notte la provincia di Massa Carrara, causando allagamenti e disagi. A Carrara, in località Fossone, una famiglia è stata salvata dai vigili del fuoco dopo essere rimasta intrappolata in casa per lo straripamento di un canale. Scattato anche l’allarme per il torrente Carrione, che tra la notte scorsa e le prime ore del mattino, verso le cinque ha raggiunto i livelli di guardia. Il livello del torrente, pur rimanendo ancora sotto osservazione, sta gradualmente calando

Allagamenti segnalati in strade e sottopassi, nella zona di Fossone, in particolare tra via Pelucara e via Cavaiola, con strade invase d'acqua e più abitazioni, specie piani interrati.

La sindaca Serena Arrighi ha disposto la chiusura delle scuole, decisione seguita anche dal sindaco di Massa, Francesco Persiani, che ha sospeso le lezioni per motivi di sicurezza. Segnalati in diverse zone allagamenti e alberi caduti.

Da segnalare inoltre un grosso pino caduto nella frazione di Avenza, impedendo il transito del traffico su viale Monzoni verso via Covetta, più un altro albero caduto nel paese a monte di Bedizzano, sopra Carrara.

"Nelle ultime 3 ore piogge moderate e localmente forti hanno interessato le province di Massa Carrara e Lucca con massimi fino a 131 mm caduti in 6 ore a Carrara. Interventi in corso del sistema di Protezione Civile per alcuni allagamenti a Carrara. Prestiamo attenzione e prudenza. Situazione fiumi: Carrione ad Avenza in calo al primo livello di guardia, Versilia a Seravezza al primo livello di guardia". Così il governatore toscano Eugenio Giani.