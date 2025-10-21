Sequestra una donna, la picchia e la nasconde nel furgone: arrestato

Ha sequestrato una donna e ha provato a ucciderla. Un 51enne è stato arrestato lunedì 20 ottobre a Scandicci dai carabinieri. L'uomo aveva intrapreso una relazione con una 41enne, divenuta poi vittima dell'aggressione del 51enne.

I carabinieri sono stati allertati da un passante in via delle Fonti a Scandicci, questi aveva visto un furgone di grosse dimensioni con una persona a bordo e con atteggiamenti sospetti. Nell'abitacolo l'uomo era in stato di agitazione e aveva a fianco un cumulo di coperte.

I carabinieri hanno controllato il tutto e sotto le coperte hanno trovato la 41enne, tramortita da diverse e evidenti ferite alla testa. Subito sono stati chiamati i sanitari, la vittima è stata portata a Careggi e non è in pericolo di vita.

Il 51enne è stato arrestato per tentato omicidio e sequestro di persona ed è stato portato a Sollicciano in carcere.