Firenze, fuga di gas in via Maso di Banco: strada chiusa e Vigili del fuoco al lavoro per la messa in sicurezza

Cronaca Firenze
La fuga di gas, individuata in strada e all’interno di un negozio, ha reso necessaria la chiusura temporanea della via

Fuga di gas in Via Maso di Banco a Firenze, dove i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti questa mattina dalle ore 10:35 per mettere in sicurezza l'area. Da quanto si apprende, la perdita è stata individuata a livello stradale, dalle caditoie, e all’interno di un negozio della zona.

Sul posto, i Vigili del fuoco, insieme al personale di Toscana Energia, hanno effettuato verifiche strumentali per accertare la situazione. La Polizia Locale ha disposto la chiusura della strada per consentire i lavori.

Al momento sono in corso gli scavi stradali per la riparazione della rete da parte di Toscana Energia, mentre i Vigili del fuoco garantiscono la sicurezza durante l’operazione. All’interno del negozio è stato posizionato un elettroventilatore per estrarre il gas metano accumulato.

Tutte le notizie di Firenze

