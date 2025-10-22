Vino e cioccolato 'si incontrano' in un evento a Santa Maria a Monte

Un connubio irresistibile tra eleganza e dolcezza, tra la raffinatezza del vino e la passione del cioccolato.

Domenica 26 ottobre dalle 15:30 alle 19:30, nel suggestivo scenario del centro storico di Santa Maria a Monte, torna uno degli appuntamenti più amati dell’autunno: “Calici e Cioccolato”, giunto alla sua terza edizione.

L’evento è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e il Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte, con il patrocinio del Comune di Santa Maria a Monte, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e la collaborazione di Usiglian del Vescovo e Angiolini Cioccolato.

Durante il pomeriggio presso il Museo Casa Carducci e la Cisterna Medievale, i visitatori potranno assistere a show cooking dal vivo e partecipare a degustazioni guidate, dove il protagonista sarà l’incontro tra vino e cioccolato: un abbinamento che stupisce, conquista e racconta l’identità più autentica della Toscana.

“Lavorare con Santa Maria a Monte è sempre un piacere: qui c’è un’ottima collaborazione, e negli anni questo territorio ha saputo crescere e valorizzarsi” commenta il Presidente Area Vasta Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Simonelli “Portare qui manifestazioni come questa significa promuovere non solo i prodotti tipici, ma anche la qualità della vita e dell’accoglienza di questo territorio. Continueremo a collaborare per creare nuovi eventi che valorizzino il borgo e le sue eccellenze. Sono certo che anche questa terza edizione sarà un successo, con grande partecipazione di pubblico e la qualità che contraddistingue le manifestazioni firmate Confcommercio”.

Le degustazioni di Angiolini Cioccolato si fonderanno con i calici di Usiglian del Vescovo, in un’esperienza multisensoriale che celebra la qualità, la ricerca e la tradizione.

Entusiasta la Sindaca del Comune di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande: “Si tratta di un evento fortemente voluto da questa Amministrazione e siamo felici di aver costruito insieme agli altri protagonisti un’iniziativa che valorizza i prodotti delle nostre terre. In particolare, il cioccolato dell’ormai celebre Angiolini Cioccolato e i vini e le bollicine delle Terre di Pisa, un’altra eccellenza che rappresenta con orgoglio il nostro territorio. Questa manifestazione non è solo enogastronomica, ma anche un’occasione per far conoscere le nostre bellezze culturali: la Biblioteca Comunale, con la suggestiva cisterna medievale, e il Museo Carducci. Siamo un piccolo comune, è vero, ma con grandi potenzialità. E Calici e Cioccolato è un modo concreto per valorizzarle”.

“Siamo davvero felici di riproporre questa terza edizione che unisce tre grandi eccellenze del territorio: cioccolato Angiolini, il vino della cantina di Usiglian del Vescovo e di Terre di Pisa ed il borgo di Santa Maria a Monte: un luogo affascinante, ricco di storia, arte e scorci suggestivi” spiega il Coordinatore Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli “Ringraziamo l’Amministrazione comunale e in particolare la sindaca Del Grande per la sinergia con Confcommercio e il Centro Commerciale Naturale. Eventi come questo servono proprio a promuovere un turismo di qualità, capace di attrarre persone che poi tornano a vivere il territorio anche dopo la manifestazione. È un volano importante per tutto il tessuto economico e commerciale locale.

Un appuntamento da non perdere, pensato per tutti gli amanti del buon vino, del cioccolato e delle esperienze autentiche, dove ogni assaggio diventa un’emozione.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa

Notizie correlate