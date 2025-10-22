Vino e cioccolato 'si incontrano' in un evento a Santa Maria a Monte

Economia e Lavoro Santa Maria a Monte
Condividi su:
Leggi su mobile

Un connubio irresistibile tra eleganza e dolcezza, tra la raffinatezza del vino e la passione del cioccolato.

Domenica 26 ottobre dalle 15:30 alle 19:30, nel suggestivo scenario del centro storico di Santa Maria a Monte, torna uno degli appuntamenti più amati dell’autunno: “Calici e Cioccolato”, giunto alla sua terza edizione.

L’evento è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e il Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte, con il patrocinio del Comune di Santa Maria a Monte, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e la collaborazione di Usiglian del Vescovo e Angiolini Cioccolato.

Durante il pomeriggio presso il Museo Casa Carducci e la Cisterna Medievale, i visitatori potranno assistere a show cooking dal vivo e partecipare a degustazioni guidate, dove il protagonista sarà l’incontro tra vino e cioccolato: un abbinamento che stupisce, conquista e racconta l’identità più autentica della Toscana.

“Lavorare con Santa Maria a Monte è sempre un piacere: qui c’è un’ottima collaborazione, e negli anni questo territorio ha saputo crescere e valorizzarsi” commenta il Presidente Area Vasta Confcommercio Provincia di Pisa Alessandro Simonelli “Portare qui manifestazioni come questa significa promuovere non solo i prodotti tipici, ma anche la qualità della vita e dell’accoglienza di questo territorio. Continueremo a collaborare per creare nuovi eventi che valorizzino il borgo e le sue eccellenze. Sono certo che anche questa terza edizione sarà un successo, con grande partecipazione di pubblico e la qualità che contraddistingue le manifestazioni firmate Confcommercio”.

Le degustazioni di Angiolini Cioccolato si fonderanno con i calici di Usiglian del Vescovo, in un’esperienza multisensoriale che celebra la qualità, la ricerca e la tradizione.

Entusiasta la Sindaca del Comune di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande: “Si tratta di un evento fortemente voluto da questa Amministrazione e siamo felici di aver costruito insieme agli altri protagonisti un’iniziativa che valorizza i prodotti delle nostre terre. In particolare, il cioccolato dell’ormai celebre Angiolini Cioccolato e i vini e le bollicine delle Terre di Pisa, un’altra eccellenza che rappresenta con orgoglio il nostro territorio. Questa manifestazione non è solo enogastronomica, ma anche un’occasione per far conoscere le nostre bellezze culturali: la Biblioteca Comunale, con la suggestiva cisterna medievale, e il Museo Carducci. Siamo un piccolo comune, è vero, ma con grandi potenzialità. E Calici e Cioccolato è un modo concreto per valorizzarle”.

“Siamo davvero felici di riproporre questa terza edizione che unisce tre grandi eccellenze del territorio: cioccolato Angiolini, il vino della cantina di Usiglian del Vescovo e di Terre di Pisa ed il borgo di Santa Maria a Monte: un luogo affascinante, ricco di storia, arte e scorci suggestivi” spiega il Coordinatore Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli “Ringraziamo l’Amministrazione comunale e in particolare la sindaca Del Grande per la sinergia con Confcommercio e il Centro Commerciale Naturale. Eventi come questo servono proprio a promuovere un turismo di qualità, capace di attrarre persone che poi tornano a vivere il territorio anche dopo la manifestazione. È un volano importante per tutto il tessuto economico e commerciale locale.

Un appuntamento da non perdere, pensato per tutti gli amanti del buon vino, del cioccolato e delle esperienze autentiche, dove ogni assaggio diventa un’emozione.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa

Notizie correlate

Castelfranco di Sotto
Attualità
20 Ottobre 2025

Amici per la Pelle, prosegue la presentazione nelle scuole

Seconda tappa nelle scuole del distretto per Amici per la Pelle, il progetto didattico che avvicina i giovani studenti al mondo della concia. Dopo essere stato presentato nella scuola media [...]

Santa Croce sull'Arno
Economia e Lavoro
24 Settembre 2025

Torna Lineapelle, il Cuoio va a Milano: le interviste del primo giorno

Fine settembre significa Lineapelle. E se torna il consueto appuntamento con Lineapelle, allora tornano le interviste a cura della Easy News Press Agency direttamente da Fiera Milano Rho. Si è [...]

Santa Maria a Monte
Economia e Lavoro
16 Settembre 2025

Santa Maria a Monte nella preistoria: torna il 'Parco dei dinosauri'

Dopo il successo della prima edizione Santa Maria a Monte compie un nuovo salto nell'epoca della preistoria con il ritorno del “Parco dei Dinosauri”, l'iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale [...]



Tutte le notizie di Santa Maria a Monte

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina