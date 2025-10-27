Rapina Coop a Certaldo, 47enne interviene e finisce in ospedale. Si cerca il malvivente

Cronaca Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

Ha tentato di sventare una rapina alla Coop di Certaldo, ne è nata una colluttazione con il rapinatore che gli ha procurato la frattura di una gamba. Il brutto episodio è accaduto sabato scorso, 25 ottobre, nel tardo pomeriggio. Un uomo incappucciato ha minacciato il personale e si è fatto consegnare l'incasso contenuto in un registratore, alla presenza di alcuni clienti, tra cui anche bambini. Un 47enne di Santa Croce, presente durante la rapina, ha tentato di fermare il malvivente facendo scattare una colluttazione tra i due. Il 47enne ha riportato una frattura alla gamba destra ed è tuttora ricoverato all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Il rapinatore, invece, è riuscito a fuggire via. Sull'episodio indagano i carabinieri di Empoli che stanno tentando di rintracciare l'uomo.

 

Notizie correlate

Certaldo
Cronaca
18 Ottobre 2025

Cane finisce in un canalone vicino a Certaldo, lo salvano i vigili del fuoco

Era andato a cercare tartufi con il suo cane, ma l'animale è sfuggito e finito in un canalone con circa cento metri di dislivello. È successo a Pogni di Sopra, [...]

Certaldo
Cronaca
12 Ottobre 2025

Auto in fiamme in una carrozzeria a Certaldo, intervengono i vigili del fuoco

Macchina in fiamme questa notte in un'officina a Certaldo. Sul posto, intorno alle 3.20, sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfiorentino con due squadre e un'autobotte. Trovata la carrozzeria invasa [...]

Certaldo
Cronaca
8 Ottobre 2025

L'ultimo saluto di Certaldo all'ex sindaco Alfiero Ciampolini: "Pilastro della nostra comunità"

Partecipazione oggi a Certaldo per l'ultimo saluto ad Alfiero Ciampolini, ex sindaco della città scomparso all'età di 74 anni. La comunità certaldese si è stretta intorno alla famiglia di Ciampolini, [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina