Santa Maria a Monte, dal 1° novembre cambiano gli orari degli uffici comunali

Il Sindaco Manuela Del Grande comunica che dal 1° novembre 2025 cambiano gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali. Una scelta nata dall’ascolto delle esigenze della cittadinanza e dal voler rendere il Comune sempre più accessibile, più efficiente e più vicino alle persone.

In molti uffici viene ampliata la fascia oraria mattutina e introdotte aperture pomeridiane per consentire a chi lavora o ha impegni familiari di trovare uno sportello aperto anche oltre i consueti orari.

Cosa cambia concretamente:

• Nuove aperture pomeridiane continuative il martedì e il giovedì in molti settori

• Maggiore flessibilità nei servizi scolastici, sociali e demografici

• Più tempo per accedere ai servizi senza affollamenti e attese

• Alcuni uffici restano attivi su appuntamento, garantendo massima personalizzazione e ottimizzazione dei tempi

I nuovi orari sono il frutto di una ricognizione attenta su carichi di lavoro, flussi di cittadini, picchi stagionali e criticità osservate, con l’obiettivo di offrire un servizio pubblico più moderno, umano ed efficace.

Non è solo un cambiamento operativo: è una parte della nostra visione di Comune che evolve insieme alla sua comunità. Un’Amministrazione che adatta i suoi tempi a quelli reali delle persone, per servire meglio, ascoltare di più e semplificare la vita quotidiana di chi vive, lavora o studia a Santa Maria a Monte.

Questa riorganizzazione rappresenta il naturale proseguimento delle scelte già intraprese durante l’estate 2025, quando – conclude il Sindaco – in un’ottica di buon senso e attenzione verso il personale e i cittadini – furono adottati orari temporanei adattati al caldo estivo. Oggi proseguiamo con un assetto più stabile e duraturo, per servire meglio la nostra comunità.

Tutti i nuovi orari sono disponibili sul sito del Comune e sull’Albo Pretorio online.

Per informazioni: URP – 0587 261611

www.comune.santamariaamonte.pi.it

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa