Cellulari e micro-auricolari durante l'esame della patente, 4 denunce a Firenze

Sorpresi dalla polizia stradale alla prova teorica con il kit di comunicazione nascosto tra i vestiti

Sorpresi con un sofisticato kit di comunicazione nascosto tra i vestiti durante l'esame teorico per la patente di guida. È successo alla Motorizzazione civile di Firenze, durante un'attività di controllo della polizia stradale che ha rilevato le irregolarità.

In particolare gli accertamenti hanno riguardato quattro candidati, risultati in possesso di un cellulare nascosto, un cavo bluetooth camuffato tra gli indumenti, e un micro-auricolare color carne, quasi invisibile, con antenna incorporata. Il tutto è stato sequestrato e i soggetti sono stati denunciati in stato di libertà. Le indagini proseguono per verificare ulteriori eventuali responsabilità.

L'attività della stradale, viene spiegato, si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio portato avanti da mesi, durante le prove d'esame per la patente. Non si tratta infatti di un episodio isolato: nell'ultimo periodo sono stati sequestrati numerosi dispositivi elettronici e formalizzate diverse denunce. Solo nel capoluogo toscano arrivano a dieci le denunce con migliaia di euro di attrezzatura tecnologica sequestrata. Un'attività, aggiungono dalla stradale, non solo per difendere la legalità ma anche la sicurezza sulle strade.

