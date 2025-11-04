Referendum Multiutility, i neoeletti di AVS in consiglio regionale: "SÌ convinto per l’acqua pubblica"

"Ogni occasione per difendere l’acqua pubblica deve essere promossa e sostenuta". Con queste parole i neoeletti consiglieri regionali di Alleanza Verdi e Sinistra, Lorenzo Falchi, Massimiliano Ghimenti e Diletta Fallani, esprimono il loro pieno sostegno al referendum abrogativo in programma a Empoli domenica 9 novembre 2025.

"L’acqua è un bene comune, non una merce – sottolineano i consiglieri – e deve essere garantita a tutti, fuori da logiche di profitto e speculazione finanziaria". AVS rivendica di aver posto, nella coalizione regionale, la ripubblicizzazione del servizio idrico come obiettivo prioritario e di aver contribuito a frenare il progetto iniziale di Multiutility quotata in Borsa. Secondo i consiglieri sono stati compiuti "passi avanti significativi", tra cui l’abbandono definitivo della quotazione in Borsa e l’avvicinamento alla sospensione della gara per nuovi soci privati in Publiacqua, aprendo così la strada alla gestione totalmente pubblica del servizio.

Per AVS regionale, però, il referendum di Empoli rappresenta "un momento fondamentale di democrazia diretta", in cui i cittadini sono chiamati a esprimersi su una questione di grande rilevanza ambientale e sociale. Da qui l’invito alla partecipazione e al voto favorevole: "Sosteniamo con convinzione il Sì per l’acqua pubblica".

Se la posizione espressa dai neoeletti di AVS in Consiglio Regionale combacia con quanto reso noto da Europa Verde a livello territoriale, schieratasi apertamente per il Sì, resta meno chiara la posizione di Sinistra Italiana Empoli, che sul voto del referendum ha scelto di non esprimersi (qui il dettaglio).

La nota dei neoeletti in consiglio regionale

Riceviamo il contributo dei neo eletti di AVS in Consiglio regionale, Lorenzo Falchi, Massimiliano Ghimenti e Diletta Fallani, che esprimono congiuntamente, in un comunicato, la convinta vicinanza alle tesi referendarie sull’acqua pubblica:

Referendum di Empoli: ogni occasione per difendere l’acqua pubblica e la gestione pubblica dei servizi deve essere promossa e sostenuta.

Il prossimo 9 novembre le cittadine e i cittadini di Empoli saranno chiamati a esprimersi su un referendum abrogativo che si pone l'obiettivo – ritenuto assolutamente condivisibile – di abrogare la delibera del Consiglio comunale n. 93 del 18 ottobre 2022, che permise la nascita di Alia Multiutility, la società unica che avrebbe dovuto gestire il servizio idrico, i rifiuti e l'energia in un ampio territorio della Toscana centrale.

AVS sostiene da sempre la necessità di una gestione interamente pubblica e partecipata del servizio idrico. L’acqua è il bene comune per eccellenza, non una merce: un diritto universale che deve essere garantito a tutti i cittadini, al di fuori di qualsiasi logica di profitto o speculazione finanziaria. Per questo abbiamo insistito affinché, negli impegni presi dalla coalizione regionale prima del voto, l'acqua pubblica e il percorso verso la ripubblicizzazione in Toscana fossero centrali.

Siamo consapevoli che, rispetto al disegno iniziale di una Multiutility privatizzata e quotata in Borsa, siano stati fatti enormi passi avanti, grazie anche alle pressioni e alle battaglie politiche nostre e dei nostri amministratori locali, anche a Empoli. Da tempo la quotazione in Borsa è stata definitivamente archiviata e siamo a un passo dal sospendere la gara per l'individuazione di nuovi soci privati per Publiacqua, avviando finalmente il percorso per una gestione in house del servizio idrico.

Risultati importanti, ottenuti grazie a una battaglia politica che ha visto allargare il fronte a favore dell'acqua pubblica tra associazioni, comitati, sindacati e forze politiche. Tuttavia mancano ancora piccoli ma significativi passi per raggiungere questo storico risultato ed è fondamentale cogliere ogni occasione per far sentire la nostra voce.

La consultazione popolare di Empoli rappresenta infatti un'occasione importante di democrazia diretta, attraverso cui le cittadine e i cittadini possono esprimersi su una questione di enorme rilevanza ambientale e sociale. Per questo ci schieriamo a fianco dei movimenti civici e delle associazioni e invitiamo tutte e tutti a partecipare alla consultazione e a sostenere con convinzione il SÌ per l’acqua pubblica.

Massimiliano Ghimenti – Diletta Fallani – Lorenzo Falchi

Consiglieri regionali AV

