Sindaco e giunta a testa in giù, Bonsangue: "Solidarietà a Mini, Sgueo e Calò"

Politica e Opinioni Castelfranco di Sotto
Raffaella Bonsangue

“Inaccettabile la minaccia lanciata sui social da un cittadino contro il sindaco di Castelfranco di Sotto, Fabio Mini e due suoi assessori, Nicola Sgueo e Pino Calò ponendo gli amministratori ritratti una foto scattata durante l'evento 'Una rosa per Norma Cossetto' a testa in giù”. Sono le parole di Raffaella Bonsangue, vicecoordinatrice regionale di Forza Italia.

Bonsangue continua e spiega: “Mettere i tre esponenti dell'amministrazione di Castelfranco di Sotto a testa in giù, insieme per altro, a rappresentanti delle Associazione nazionale Carabinieri e dell'Associazione nazionale Bersaglieri, è un gesto che rimanda a una cultura politica pericolosa per la democrazia. Il riferimento è chiaro ed è ai fatti Piazzale Loreto del 1945, quando i cadaveri di Benito Mussolini e di Claretta Petacci furono appesi appunto a testa in giù”.

“Questo gesto - continua Bonsangue - non è accettabile perché è fuori da ogni dialettica politica civile e democratica e rischia di indirizzare il paese verso un clima di odio, che è nemico di ogni democrazia e di ogni stato civile. Non possiamo accettare il tentativo di chi vorrebbe riportare l'orologio della democrazia indietro di 80 anni, in virtù di logiche nostalgiche e insensate.

Oggi viviamo in un contesto democratico, estremamente articolato e profondamente diverso e questi gesti rischiano di inquinare un percorso storico virtuoso della democrazia e della cultura politica italiana. Per questo esprimiamo la nostra totale solidarietà al sindaco Mini e ai suoi assessori destinatari di questa brutta minaccia che condanniamo fermamente, tenuto conto che la pubblicazione è avvenuta nella giornata in cui la comunità nazionale celebra la propria Unità e onora le donne e gli uomini delle Forze armate che sacrificano la loro vita per la sua difesa."

Fonte: Ufficio stampa

