Tragedia nel Senese, motociclista 30enne muore in un incidente

Tragedia questa mattina lungo la 'Cassia' a Monteroni d'Arbia, in provincia di Siena, dove un motociclista di 30 anni ha perso la vita in seguito a un incidente. La dinamica è in corso di accertamento da parte dei carabinieri e della polizia municipale, intervenuti sul posto con i soccorsi inviati dal 118. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi.

Un altro incidente mortale in poche ore sulle strade della Toscana: ieri sera a Fiesole un giovane, sempre di 30 anni, ha perso la vita mentre stava viaggiando su uno scooter nella frazione di San Domenico.