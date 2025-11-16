Emma Villas Codyeco Lupi Siena vince in trasferta al tie-break

Emma Villas Codyeco Lupi Siena trova i primi tre punti anche in trasferta al Pala Allende, vincendo contro Essence Hotels Fano 3-2 al tie-break dopo una partita molto combattuta. Nelli e compagni riescono a portare a casa il primo set, un grosso calo permette a Fano di risalire la china 2-1 ma il sodalizio toscano non perde la testa e porta a casa il quarto e quinto set.

Emma Villas Codyeco Lupi Siena scende in campo con Mikkel Hoff al palleggio, Gabriele Nelli opposto, in banda Luigi Randazzo e Felipe Benavidez, centrali Victorio Ceban e Federico Compagnoni, il libero è Alessandro Piccinelli. Essence Hotels Fano schiera Coscione al Palleggio, in banda Merlo e Fornal, l’opposto è Tonkonoh, centrali Mengozzi e Ricci, libero Iannelli.

SET 1

Il primo Pallone della partita è affidato al centrale di casa Mengozzi, e attacco out porta ilprimo punto a Fano. Il primo punto per i Lupi Siena è firmato Gabriele Nelli quando il parziale è 1-2. Il muro Ceban-Nelli rimette subito in parità il punteggio. Fano si riporta avanti di quattro punti. Petrella chiama time out, al rientro punto di Randazzo ma per fallo la palla ripassa a Fano. Ancora Randazzo a punto per Lupi Siena, Hoff e Compagnoni alzano il muro. Nelli firma il primo ace per Emma Villas Codyeco. Gli ospiti si riportano sotto con Compagnoni ma il muro di Fano porta a casa il punto del 11-8. Un errore per parte in battuta, dopo Benavidez piazza una diagonale velenosa. Ceban in attacco porta a casa il punto del 13-11. Hoff salva un pallone difficile che viene realizzato da Randazzo, 14-13. Fano prova ad allungare ma Nelli mura e dopo ace del 15-15. Al rientro dal time out Randazzo firma il punto del sorpasso e Nelli allunga con un altro ace. Fano salva un pallone molto difficile e pareggia nuovamente 17-17, Hoff ribatte con un pallonetto che sorprende il muro di Fano. Randazzo in battuta si iscrive alla lista degli ace-men. Muro non perfetto dei toscani quando il parziale è 18-19. Una serie di errori in battuta porta il parziale 19-21 per Lupi Siena. Tonkonoh pareggia 21-21 ma un errore riporta avanti i biancorossoblu. Anche Benavidez firma un ace e porta la squadra al set point ma Fano raggiunge e si va al tie-break, 25-24. Di nuovo in parità con l’attacco di Randazzo, tocco a rete di Compagnoni. Nelli firma un ace e il muro di Fano va out, il primo set finisce 26-28 per Lupi Siena.

SET 2

Il primo pallone è per Hoff, errore per Fano e il punto va al sodalizio toscano. I Lupi Siena vanno avanti di due punti, 3-4. Altro ace di Nelli, 3-6. Muro efficace di Fano che ferma l’attacco ospite. Lupi Siena si porta avanti di due lunghezze ma Fano pareggia con Tonkonoh e il muro di casa sorpassa, 10-8. I Lupi Siena reagiscono ma si ferma a rete la battuta di Hoff, 12-9. Palla dentro per un soffio porta agli ospiti il punto del 12-10. Fano allunga 14-11. Il muro di casa non ferma l’attacco di Randazzo prima e Benavidez poi, 16-14. Tonkonoh riporta la palla lato Fano e allunga con un ace ma dopo va out, 18-15. Un paio di errori in battuta portano il parziale 20-17. Nelli mura, 21-18. Fase incerta con diversi errori e interruzioni per time out, parziale 23-20. Errore di Hoff manda al set point Fano 24-20. Out l’attacco di Lupi Siena, il secondo set si chiude 25-20.

SET 3

Coach Petrella cerca di cambiare qualcosa a livello tattico e fa entrare Mastrangelo al posto di Hoff. Alla ripresa del gioco Emma Villas Codyeco Lupi Siena entra decisa in campo e si porta vanti 0-2. Fano recupera lo svantaggio e con un break di sette punti va 8-3. Il sodalizio toscano guadagna un punto. Al cambio palla Roberti in battuta per Fano firma un ace e coach Petrella richiama i giocatori quando il parziale è 10-4. Nelli in diagonale porta a casa il punto ma Fano recupera subito. Errore di Tonkonoh che rimanda la palla a Lupi Siena, non concretizzano il break e il parziale va 12-6. L’attacco di Benavidez non supera il muro di Fano che si porta 15-7. Hoff rientra in campo. Fornal in battuta fa male alla ricezione degli ospiti, dopo una battuta out il parziale è 16-8. Benavidez in battuta firma un ace, muro di Ceban. Errore in ricezione di Benavidez che dopo ripara in attacco, 18-11. Hoff schiaccia subito sulla ricezione di Fano, 20-14. Mastrangelo per Fano chiama il check per palla out, non concesso; parziale 23-15. Errore da parte di Fano manda Hoff in battuta. Il muro di Fano porta a casa il terzo set 25-16.

SET 4

Nelli in battuta apre il quarto set, due errori degli ospiti portano il parziale 2-0. Un break di due punti porta in parità il set. Fase combattuta della gara dove punto su punto e qualche errore in battuta si arriva al 9-9. L’equilibrio viene rotto dall’ace di Mastrangelo che porta il punteggio 9-11. Due errori degli ospiti rimettono in parità 11-11. Si continua a viaggiare sul breve distacco quando Randazzo porta a casa il punto del 12-13. Randazzo va out in attacco e Fano si porta sul 14-13 salvo poi pareggiare con errore in battuta. Muro degli ospiti che blocca due attacchi, 14-16. Fornal in spike porta il punto ma dopo sbaglia in battuta, si alzano i toni e l’arbitro dà un giallo per parte. Ancora ace per Nelli. Il muro di Fano accorcia ma un tocco nel punto successivo manda il parziale 17-19. Nelli in attacco porta il punto a casa ma rimane sempre il distacco di due punti, 20-22. Roberti salva un pallone difficilissimo ma la palla va out, 20-23. Randazzo schiaccia forte e manda al set point 20-24. Va out l’attacco di Fano, il quarto set si chiude 20-25 e si va al tie-break.

SET 5

In battuta Hoff, spike di Mengozzi che porta a Fano il primo punto, il muro dopo non è eccellente sull’attacco di Benavidez, 1-1. Fano si riporta avanti. Il muro dei Lupi Siena pareggia e sorpassa 2-3. Una palla out per parte porta il parziale 3-4 e dopo gli ospiti allungano. Nelli in battuta segna ancora un altro ace. Due muri per parte non precisi portano il cambio campo 4-8. Randazzo in battuta firma due ace ma dopo si ferma a rete, 5-10. Nelli riporta la palla sulla sua metà campo. Un paio di errori per parte portano il parziale 9-13. Nelli manda Emma Villas Codyeco Lupi Siena al match point e dopo chiude l’incontro 10-15.

ESSENCE HOTELS FANO - EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA: (26-28; 25-20; 25-16; 20-25; 10-15)

ESSENCE HOTELS FANO: BISOTTO, COSCIONE (2), IANNELLI, MERLO (5), ROBERTI (17), SORCINELLI, GALDENZI, RIZZI (1), RICCI (6), TONKONOH (19), FORNAL (19), ARGUELLES, MENGOZZI (8)

EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA: PICCINELLI, ROCCA, MASTRANGELO, HOFF (4), MATTEINI, BRAGATTO, BINI, NELLI (26), COMPAGNONI (8), RANDAZZO (22), MALETAJ, CEBAN (9), BALDINI, BENAVIDEZ (12)

Check. Primo set. Lupi Siena per palla out, non concesso. Secondo set. Palla out chiamata da Fano, non concesso,12-10. Non tocco a muro chiamato da Lupi Siena, non concesso. Tocco a muro chiamato da Lupi Siena, non concesso. Terzo set. Palla out chiamata da Lupi Siena, non concesso

Arbitri: Colucci Marco, Merli Maurizio

Video Check: Colucci Claudia

Segnapunti: Biondi Mirco

Durata del match: 2 ore 24 minuti (36’, 31’, 29’, 29’, 19’)

MVP: Gabriele Nelli.

Fonte: Staff Comunicazione Emma Villas Codyeco Lupi Siena

