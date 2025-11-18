Natale con Alino: tutte le novità e nuove collezioni per i tuoi regali

Prepararsi al Natale senza stress? Si può, con la gioielleria Alino Mancini a Empoli

Abbiamo tutti voglia di goderci questo Natale e la sua atmosfera calda e magica che ci regala, i pranzi con gli amici e le cene per scambiarsi gli auguri e i regali che rendono felici noi e chi li riceve.

Domenica 23 Novembre si terrà NATALE CON ALINO, una giornata dove potrete ammirare tutte, ma proprio tutte, le novità di questo magico Natale 2025, prima di entrare nel "caos" degli ultimi giorni.

Potrete scoprire le nuove collezioni e i nuovi marchi di gioielli e orologi, con una ricca selezione di proposte da tutti i prezzi e per tutti i gusti !

Tante le idee regalo che hanno selezionato anche quest'anno con attenzione.

Dai piccoli pensieri, che fatti con il cuore hanno quel qualcosa in più che li rende grandi, a quelli di più valore, per brillare non solo una stagione ma per tutta la vita.

NATALE CON ALINO appuntamento Domenica 23 novembre, con orario continuato dalle 10 alle 19.30,

Una giornata dedicata ai regali per le persone più care che ti permetterà di trovare l’idea migliore in anticipo senza la frenesia dell'ultimo minuto del periodo di Natale.

Gioielleria Orologeria Alino Mancini:

un’emozione che non finisce mai...

Via Segantini 3 - Empoli - Tel.0571 80755

alinomacini.com