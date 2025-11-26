Da San Miniato a New York: la Maratona che ha cambiato la vita di Samuele De Luca

Un giovane di San Miniato, Samuele De Luca, ha corso la Maratona di New York dopo un percorso formativo che, inasieme all’impresa sportiva, ne ha segnato la crescita personale. L’esperienza negli Stati Uniti è stata il punto di arrivo di un lavoro iniziato mesi prima all’interno del MICAP, il Master in Coaching ad Alte Prestazioni, dove ha sviluppato metodo, capacità decisionali e gestione della pressione.

Proprio durante quel percorso è maturata l’idea di affrontare la maratona: "non solo un obiettivo atletico, ma un banco di prova per misurare disciplina, organizzazione e continuità", racconta. A New York, tra i 42 chilometri che attraversano i cinque borough, ha messo a frutto ciò che aveva imparato in aula: "capacità di resistere alla fatica, attenzione all’obiettivo e fiducia nelle proprie risorse."

"Oggi, dodici mesi dopo, quella maratona continua a parlare alla mia vita. Le competenze maturate e la preparazione sportiva si sono radicate nel quotidiano: un modo nuovo di lavorare, di vivere le relazioni e la vita, una nuova sicurezza interiore", racconta.

La storia, partita dalle colline di San Miniato, dimostra quanto lontano possa portare un obiettivo quando viene sostenuto dal giusto percorso formativo e dalla determinazione personale.

