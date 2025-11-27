La Lega tra Fucecchio e Cerreto Guidi: volantinaggi per il Manifesto per la Sicurezza

Prosegue l’impegno della Lega Toscana Salvini Premier sui temi della sicurezza e della tutela dell’ordine pubblico. Dopo l’iniziativa di ieri, 26 novembre, a Fucecchio, oggi i militanti del partito sono attivi nel Comune confinante di Cerreto Guidi.
Ieri, a Fucecchio, la Sezione locale della Lega, guidata dal Segretario Marco Cordone, ha distribuito copie del Manifesto per la Sicurezza, documento predisposto per la città ma adattabile anche ad altri Comuni. Tra i punti del Manifesto, al numero 7, c’è la richiesta della realizzazione di una Tenenza dei Carabinieri a Fucecchio, sollecitata da anni sia dalla Lega che in sede di Consiglio comunale.
Il Segretario Marco Cordone, autore del documento sulla sicurezza, aveva inoltre chiesto in passato l’utilizzo di Militari con funzioni di Agenti di Polizia per contrastare lo spaccio di droga nelle frazioni collinari delle Cerbaie.
L’iniziativa prosegue oggi a Cerreto Guidi, dove numerosi cittadini stanno apprezzando l’impegno della Lega sui temi della sicurezza, partendo dal presupposto che, come recita il manifesto, “Non c’è Libertà senza Sicurezza”.
