Santini Salon Hair & Beauty presenta i nuovi Santini Barber Space e Santini Nails Space

Il nuovo modo di vivere la bellezza: trasparente, personalizzato, costruito su misura per te.

Dopo l’inaugurazione ufficiale, Santini Salon Hair & Beauty è pronto a raccontare la visione che guida i suoi due nuovi ambienti dedicati alla cura personale: Santini Barber Space e Santini Nails Space.

Due spazi progettati per offrire un’esperienza evoluta, consapevole e personalizzata, dove estetica, tecnologia e benessere si integrano in modo naturale. È un rinnovamento che non riguarda solo gli ambienti, ma il modo stesso di concepire il servizio: non più standard predefiniti, ma livelli di qualità pensati per aderire esattamente alle esigenze di ogni persona.

Il nuovo modello Santini: quattro livelli, una nuova trasparenza

Il nostro modello di servizi innovativo nasce per offrirti un’esperienza realmente diversa: chiara, autentica e calibrata su ciò che vuoi ottenere.

Ogni servizio può essere scelto su quattro livelli – Junior, Senior, Top, Art Director – un sistema semplice, comprensibile e onesto, dove:

● la qualità del servizio cresce in modo proporzionale

● l’esperienza diventa parte del valore

● il prezzo è perfettamente allineato al tipo di esperienza

Per mantenere qualità e coerenza, ogni servizio viene valutato attraverso un modello strutturato con tre figure dedicate:

● Responsabile Tecnico, che valuta la qualità della tecnica;

● Floor Manager, che valuta l’esperienza del servizio;

● Store Manager, che approva e certifica che il valore offerto sia coerente con il livello scelto.

In questo modo ogni servizio non è solo “fatto bene”, ma è coerente, verificato e calibrato sul valore reale che offre al cliente.

I 4 livelli di esperienza Santini

Junior

Il livello di servizio Junior rappresenta l’esecuzione essenziale e metodica. Ogni passaggio viene applicato in modo preciso, pulito e accurato, garantendo un risultato affidabile e coerente con le basi tecniche del servizio scelto. L’esperienza è chiara e lineare: ascolto, spiegazioni semplici e massima trasparenza accompagnano ogni fase, con tempistiche leggermente più lunghe. Il prezzo rispecchia questa struttura essenziale, offrendo un servizio corretto, ordinato e completo nei suoi aspetti fondamentali.

Senior

Il livello di servizio Senior amplia e arricchisce ciò che il livello Junior già garantisce. La qualità diventa più fluida, armoniosa e attenta ai dettagli: personalizzazioni e varianti vengono integrate con naturalezza e maggiore precisione. L’esperienza del servizio è più intuitiva e confortevole, grazie a una gestione più sicura di ogni fase e a una lettura più accurata delle esigenze. Le tempistiche risultano ottimizzate grazie alla maggiore padronanza tecnica. Il prezzo riflette questo valore aggiuntivo, che rende il servizio più curato ed evoluto.

Top

Il livello di servizio Top potenzia ulteriormente tutti gli elementi dei livelli Junior e Senior, portando l’esperienza a uno standard ancora più avanzato e ricercato. La tecnica, già precisa e fluida nei livelli precedenti, qui raggiunge un grado superiore di padronanza, permettendo di affrontare lavorazioni più complesse e maggiormente dettagliate. La componente interpretativa cresce in profondità: il servizio non solo risponde alle esigenze, ma valorizza stile, carattere e visione personale con maggiore definizione. L’esperienza assume un livello superiore di raffinatezza: ogni gesto, ogni scelta e ogni dettaglio costruiscono un risultato altamente personalizzato e riconoscibile. Le tempistiche diventano ancora più efficienti e il prezzo riflette questo livello elevato di specializzazione e distinzione.

Art Director

Il livello di servizio Art Director rappresenta l’apice del nostro modello, portando al massimo grado tutte le caratteristiche dei livelli precedenti. Il servizio viene concepito come un progetto completo e personale: ogni dettaglio è pensato per esprimere una visione più ampia, sofisticata e perfettamente coerente con il risultato desiderato. Precisione, armonia, interpretazione, personalizzazione e rapidità non solo sono presenti, ma vengono orchestrate nella loro forma più avanzata. L’esperienza si trasforma in un percorso progettuale: ogni fase è guidata da una direzione artistica che ottimizza tempi, scelte e passaggi con consapevolezza e creatività superiori. Il servizio rimane completamente su misura – come in tutti i livelli – ma raggiunge una definizione e una profondità di risultato uniche. Il prezzo riflette questo apice di complessità, creatività e valore, dedicato a chi desidera un risultato realmente irripetibile.





Santini Barber Space



Dove il design incontra la sostenibilità, e il grooming diventa esperienza

Un ambiente dedicato all’uomo che cerca un grooming moderno, pulito, di carattere. Il verde stabilizzato in lichene nordico avvolge lo spazio con un’estetica naturale e rilassante, migliorando acustica, aria e comfort. I prodotti Davines, certificati B Corp, completano l’esperienza con performance elevate e un approccio etico alla bellezza.

Nel Barber Space puoi vivere ogni servizio attraverso i quattro livelli, scegliendo non “chi ti taglia i capelli”, ma come vuoi vivere il tuo servizio: essenziale, completo, ricercato o progettato nei minimi dettagli.

Santini Nails Space

Dove tecnologia e sicurezza incontrano la bellezza: una manicure pensata per il tuo benessere.

Il Nails Space è stato progettato nei minimi dettagli per garantire un servizio impeccabile e sicuro. Ogni postazione è dotata di sistemi avanzati di aspirazione e filtrazione dei vapori e delle polveri, per tutelare la salute di clienti e professioniste. Il design minimal e luminoso amplifica la sensazione di ordine e benessere.

I prodotti LCN, completamente TPO-free, assicurano performance elevate e un livello massimo di sicurezza.

Anche nell’area Nails, ogni servizio può essere vissuto ai quattro livelli: dalla cura essenziale e precisa, fino alla progettazione avanzata di forme, colori e nail art complesse.

Il valore aggiunto che senti sulla pelle: l’acqua addolcita

Tutti i servizi del Barber Space e del Nails Space utilizzano acqua addolcita, che garantisce:

● capelli più morbidi e facilmente modellabili

● pelle più idratata

● trattamenti più delicati e confortevoli

Un dettaglio tecnico che trasforma ogni servizio in un’esperienza più sensoriale e piacevole.



Promozione speciale



Per chi desidera scoprire i nostri nuovi space, riserviamo un’attenzione speciale: i primi 5 clienti di Santini Barber Space e i primi 5 di Santini Nails Space riceveranno il 20% di sconto sul servizio.

📅 Scadenza: 13 Dicembre

🔑 Parola chiave per prenotare: “GONEWS”

Vivi il nuovo modo di essere Santini

I nuovi spazi sono pronti ad accoglierti se cerchi un’esperienza diversa dal solito: più consapevole, più chiara, più personalizzata. Un ambiente rinnovato, un modello rivoluzionato, la stessa qualità Santini di sempre.

📍 Indirizzo: Via G.B. Vico, 69

📞 Telefono: 0571 73147 – 338 5989107

📲 Instagram: @santini_barberspace | @santini_nailsspace

📋 Listino prezzi: Scopri tutti i nostri servizi e il listino prezzi al link in bio su Instagram.

• Santini Barber Space: instagram.com/santini_barberspace/

• Santini Nails Space: instagram.com/santini_nailsspace/