Claudia Ghezzi sostituirà Simone Campinoti in Consiglio a Empoli

C'è un cambio in Consiglio comunale a Empoli. Si sa da giorni delle dimissioni di Simone Campinoti per la lista Empoli del Fare, da qualche ora è ufficiale che a sostituire l'ex candidato a sindaco sarà Claudia Ghezzi.

Per la lista civica di centrodestra sarà quindi Ghezzi a presentarsi sui banchi nel prossimo Consiglio al posto di Campinoti, si era candidata con Empoli del Fare alle ultime elezioni comunali.

Samuele Castellaneta, responsabile provinciale, doveva subentrare a Campinoti, era stato pure annunciato in una conferenza stampa ma una sentenza del Consiglio di stato ha ribaltato tutto e ora tocca a Ghezzi.