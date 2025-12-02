Si perde nei boschi di Montaione: salvo anziano ritrovato dopo due giorni di ricerche

Si è conclusa con un lieto fine la brutta avventura di un uomo di 80 anni di Reggello, in provincia di Firenze, scomparso domenica 30 novembre e ritrovato oggi pomeriggio, martedì 2 dicembre, nei boschi tra Corazzano e Collegalli nel territorio di Montaione in buone condizioni di salute. L'allarme è scattato la sera di domenica quando il figlio ha chiesto aiuto ai carabinieri di Santa Maria a Monte, dopo che il padre gli aveva telefonato dicendogli di essersi perso in zona Corazzano e di trovarsi in panne con l'auto bloccata nel fango. Poi la batteria del cellulare dell'80enne si sarebbe scaricata e le comunicazioni telefoniche si sono interrotte intorno alle 20.

Immediatamente attivato dalla Prefettura di Pisa il Piano Provinciale per la Ricerca delle Persone Scomparse, sono scattate le ricerche a cui hanno preso parte carabinieri della compagnia di San Miniato, polizia, guardia di finanza, vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto, volontari delle associazioni locali e elicotteri di carabinieri, vigili del fuoco e guardia di finanza. Dopo un primo focus su Santa Maria a Monte, spiegano i carabinieri in una nota, l'area di ricerca in base alle ultime localizzazioni fornite dalle celle telefoniche, si è allargata a Corazzano e Montaione.

Le operazioni sono andate avanti per due notti fino al ritrovamento, avvenuto oggi intorno alle 14.45: una svolta arrivata quando, spiega l'Arma, l'elicottero dei carabinieri ha sorvolato a volo radente le zone più impervie e secondarie delle campagne di San Miniato e l'equipaggio del 4° Nucleo carabinieri elicotteri Pisa-San Giusto ha individuato l'anziano nei pressi della località Collegalli, in una strada sterrata e isolata. L'uomo, raggiunto via terra dai militari, è apparso in buone condizioni generali anche se per il suo sostentamento ha potuto contare solo su alcune caramelle, riparandosi durante le fredde notti all'interno della sua macchina. Ma nonostante la disavventura e le ore trascorse all'aperto, non è andato incontro a ipotermia né ha riportato gravi traumi. Trasportato per accertamenti al pronto soccorso di Empoli, ha potuto riabbracciare i suoi familiari.

