Rapina a settembre a San Miniato, rintracciati e arrestati due autori

I carabinieri di San Miniato hanno identificato due autori di una tentata rapina in abitazione avvenuta il 6 settembre a San Miniato.

Sulla base delle risultanze emerse dalle indagini, la Procura della Repubblica di Pisa ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due soggetti.

Il provvedimento è stato prontamente eseguito dai carabinieri presso la Casa Circondariale Sollicciano di Firenze. La misura restrittiva è stata notificata alle due persone, entrambe con precedenti penali specifici e che, al momento dell'esecuzione, si trovavano già detenute nel medesimo istituto penitenziario per altra causa.