A tavola per le persone sole: il progetto solidale a Gambassi

Anche quest'anno torna a Gambassi Terme il progetto della Misericordia gambassina per le persone sole, organizzato in collaborazione con Circolo Arci e Auser. In tanti e in tante si sono trovati a tavola per un momento di convivialità e gioia prima delle Feste.

"Un ringraziamento di vero cuore a tutti i volontari, confratelli e consorelle che hanno partecipato a questa magnifica iniziativa,autorità e istituzioni presenti a questa giornata principalmente dedicata esclusivamente a persone di cui il desiderio di avere qualcuno accanto in certi momenti di festività fa di per se la propria differenza anche per un semplice ascolto e compagnia sia essa morale che personale. Grazie anche a tutto l'impegno e la disponibilità volontaria che ogni giorno chiunque metta sempre se stesso al servizio del prossimo con grande sacrificio senza mai chiedere nulla in cambio" scrivono da Misericordia Gambassi.