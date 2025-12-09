ABC Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend

UNDER 19 GOLD

Nell’ultima e decisiva giornata della seconda fase, servono due overtime al PalaBetti per stabilire chi, tra Abc e Bcl Lucca, stacca il pass per la seconda fase valida per il titolo regionale. Ad avere la meglio sono gli ospiti, che chiudono la pratica sull’84-92. Gara in equilibrio per 50 minuti, con le squadre che si alternano al comando fino a quando Lucca indirizza il secondo supplementare. Per l’Abc resta il rimpianto di non essere riuscita a chiudere la gara nel tempo regolamentare quando, sul +7 e con 120 secondi sul cronometro, getta al vento due palloni decisivi che permettono agli ospiti di riaprire tutto rinviando il verdetto all’extratime.

Adesso sosta in attesa del calendario della seconda fase.

Abc Castelfiorentino – Bcl Lucca 84-92 dts

Tabellino: Garbetti, Ticciati 44, Baldi, vallerani 11, Leti 4, Bartolini 2, Ciulli 6, Bini, Damiani 3, Kamberaj ne, Niccolini 12, Giglioli 2. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.

Parziali: 15-20, 22-15, 16-21, 20-17, 4-4, 7-15

UNDER 17 REGIONALE

Terza sconfitta consecutiva per i ragazzi di Alberto Ciampolini, che cadono 88-54 sul parquet della Folgore Fucecchio, capolista del girone. Gara letteralmente dai due volti quella dei gialloblu, che dopo una prima parte in perfetto equilibrio (42-39 all’intervallo), spengono l’interruttore al rientro dagli spogliatoi, quando un parziale di 23-4 nella terza frazione indirizza la sfida per poi spianare la strada all’allungo finale della squadra di casa.

Prossimo impegno sabato 13 dicembre alle 18 al PalaBetti contro Montemurlo.

Folgore Fucecchio – Abc Castelfiorentino 88-54

Tabellino: Paniccià 18, Di Carlo 17, Muoio 5, Scherillo 3, Mannocchi 5, Di Vilio 2, Nardi 2, Macchi 2, Capocchini, Faffi. All. Ciampolini.

Parziali: 20-19, 22-20, 23-4, 23-11

UNDER 15 ECCELLENZA

Non riesce l’impresa ai ragazzi di Eraldo Mazzuca che sul parquet del Valdelsa Basket, seconda della classe, si arrendono per 89-59. Si ferma dunque a due la striscia positiva dei gialloblu, autori di un ottimo avvio di gara che vale il +2 alla prima sirena (16-18). Un vantaggio che la squadra di casa annulla nella seconda frazione, ribaltando l’inerzia al riposo lungo (41-32), preludio al break decisivo nella ripresa che segna la fuga locale: 67-38 al 30′. Ottima la reazione castellana nell’ultimo quarto, ma a Valdelsa basta ormai amministrare.

Prossimo impegno domenica 14 dicembre alle 11:30 al PalaBetti contro Invictus Livorno.

Valdelsa Basket – Abc Castelfiorentino 89-59

Tabellino: Macchi 3, Giovannoni 8, Mannocci 18, Scherillo, Faffi 2, Barbieri 5, Falorni 9, Muoio 6, Bertelli. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 16-18, 25-14, 26-6, 22-21

ALLIEVI CSI

Prima sconfitta stagionale per i ragazzi di Claudio Calvani, che al PalaGilardetti cedono il passo all’Olimpia Legnaia per 35-74. Gara sempre amministrata dai fiorentini, che fanno pesare centimetri e fisicità scappando già dopo dieci giri di cronometro (5-17). Un vantaggio che lievita nella seconda frazione (14-32 a metà gara), con i gialloblu che provano a girare l’inerzia al rientro dagli spogliatoi. Legnaia, però, ha ormai saldo il controllo, così l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il finale.

Prossimo impegno domenica 14 dicembre alle 11:30 sul campo della Sancat.

Abc Castelfiorentino – Olimpia Legnaia 35-74

Tabellino: Torregrossa 4, Di Vilio 7, Galli 1, Cipolla 1, Bellandi 2, Battaglia 8, Scherillo 12, Anton, Marzuoli, Cetti, Scarscelli. All. Calvani. Ass. Lazzeretti.

Parziali: 5-17, 9-15, 12-16, 9-26

UNDER 13 REGIONALE

Nel derby casalingo prosegue l’imbattibilità dei ragazzi di Giovanni Corbinelli, che al Palabetti chiudono la pratica Biancorosso Empoli sul 69-30. Ottima l’intensità difensiva castellana negli scambi iniziali, che vale il 16-4 alla prima sirena. Nella seconda frazione gli ospiti provano a tornare a contatto, ma i gialloblu difendono il vantaggio per poi scavare il solco al rientro dall’intervallo, quando un break di 21-8 mette l’ipoteca al terzo riposo (50-22), preludio ad una quarta frazione in cui l’Abc deve soltanto amministrare.

Prossimo impegno sabato 13 dicembre alle 11 al PalaBetti contro Sancat.

Abc Castelfiorentino – Biancorosso Empoli 69-30

Sono scesi in campo: Costa, Arzilli, Fineschi, De Simone, Sordi, Lisi, Iori, Allegra, Bagnoli, Profeti, Lucchesi, Sardelli. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 16-4, 13-10, 21-8, 19-8

UNDER 17 FEMMINILE

Nello scontro diretto non arriva il primo successo per le ragazze di Gianni Lazzeretti, che al PalaGilardetti cadono 41-57 per mano di Sansepolcro. Ad indirizzare la sfida è il parziale iniziale (9-17), che permette alle ospiti di gestire il vantaggio nelle successive tre frazioni. Così, la forbice resta invariata all’intervallo (20-28), mentre le gialloblu provano ad accorciare nella ripresa. Sansepolcro, però, rispedisce al mittente i tentativi castellani di riaprire i giochi, allungando definitivamente nell’ultima frazione.

Prossimo impegno domenica 14 dicembre alle 11:30 sul parquet dell’Affrico.

Gialloblu Castelfiorentino – Pall. Sansepolcro 41-57

Tabellino: Montanelli 5, Jahelezi N. 12, Antognotti 13, Latini 2, 8 4, Ciampolini 2, Jahelezi S. 3, Mancini, Murati, Majia, Hoxha, Panzani, Dainelli. All. Lazzeretti. Ass. Cantini, Bandinelli.

Parziali: 9-17, 11-11, 16-16, 5-13

MINIBASKET

Weekend ricchissimo per i gruppi Esordienti e Aquilotti, scesi in campo tra tornei e impegni di campionato.

Vittoria casalinga per il gruppo Esordienti maschile di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani, che ha proseguito inarrestabile la propria cavalcata ai danni della Baloncesto, mentre si è arrestata a Rosignano la corsa del gruppo Esordienti femminile di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli, protagonista di una gara intensa e combattuta nonostante la sconfitta. Secondo successo consecutivo, invece, per gli Aquilotti Small 2016 di Tommaso Barlabà e Nicol Banchelli, che al PalaBetti hanno fatto la voce grossa contro la Sestese. Una emozionante tre giorni di torneo, infine, per gli Aquilotti Big 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli, impegnati nella BBF Christmas Cup organizzata dalla Baloncesto, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità, dove hanno chiuso con un ruolino di marcia di 3 vittorie e 2 sconfitte, valso l’11° posto su 24 squadre partecipanti.

