Emma Villas Codyeco, riprendono gli allenamenti in vista della trasferta

Sport Santa Croce sull'Arno
Emma Villas Codyeco Lupi Siena riprende oggi gli allenamenti in vista della trasferta contro Rinascita Lagonegro domenica 14 dicembre (l’inizio è previsto per 18:00, diretta su DAZN). Nelli e compagni faranno una doppia seduta oggi e giovedì mentre mercoledì e venerdì effettueranno solo una sessione pomeridiana.

Il direttore generale Fabio Mechini ha analizzato la partita in casa al PalaEstra contro Ravenna: “Merito agli avversari che hanno fatto una buona partita. Sapevamo del loro valore, non a caso sono primi in classifica con percentuali altissime di ace in campionato e anche oggi l’hanno dimostrato. Sapevamo queste cose e le abbiamo messe in conto. Noi siamo stati bravi a tratti perché non era facile poter stare punto a punto tutta la partita ed era necessario avere quella pazienza che non è mancata nel primo set”.

Mechini si è espresso anche sulle prossime partite che vedranno il sodalizio toscano impegnato contro Lagonegro e Porto Viro. “Sicuramente in questi momenti l‘unico rimedio è continuare a lavorare con la visione sul percorso. Per noi è finito il primo terzo del campionato, è stato un tour de force importante con anche le difficili trasferte di Taranto e Macerata (che hanno portato quattro punti). Ci siamo riposati mentalmente ma da oggi torniamo in palestra con dedizione e pensiamo alle prossime due partite fondamentali contro Lagonegro in trasferta e in casa contro Porto Viro. Solo dopo penseremo alla classifica. Noi possiamo giocare con chiunque, dobbiamo essere bravi a portare quel momento di connessione il più a lungo possibile”

Dopo il primo terzo di campionato il sodalizio toscano occupa la settima piazza in classifica a 13 punti (in zona playoff e in lizza per la qualificazione alla Del Monte Coppa Italia A2). Le prossime partite in programma saranno il 14 dicembre contro Lagonegro e il 3 gennaio ad Aversa (conclusiva del girone d’andata) in trasferta; in casa invece si giocherà sabato 20 dicembre contro Porto Viro e il 28 dicembre contro Brescia.

La prossima partita in trasferta contro Rinascita Lagonegro sarà visibile gratis e in esclusiva sulla piattaforma DAZN

Fonte: Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Ufficio stampa

