Emma Villas Codyeco, riprendono gli allenamenti in vista della trasferta

Emma Villas Codyeco Lupi Siena riprende oggi gli allenamenti in vista della trasferta contro Rinascita Lagonegro domenica 14 dicembre (l’inizio è previsto per 18:00, diretta su DAZN). Nelli e compagni faranno una doppia seduta oggi e giovedì mentre mercoledì e venerdì effettueranno solo una sessione pomeridiana.

Il direttore generale Fabio Mechini ha analizzato la partita in casa al PalaEstra contro Ravenna: “Merito agli avversari che hanno fatto una buona partita. Sapevamo del loro valore, non a caso sono primi in classifica con percentuali altissime di ace in campionato e anche oggi l’hanno dimostrato. Sapevamo queste cose e le abbiamo messe in conto. Noi siamo stati bravi a tratti perché non era facile poter stare punto a punto tutta la partita ed era necessario avere quella pazienza che non è mancata nel primo set”.

Mechini si è espresso anche sulle prossime partite che vedranno il sodalizio toscano impegnato contro Lagonegro e Porto Viro. “Sicuramente in questi momenti l‘unico rimedio è continuare a lavorare con la visione sul percorso. Per noi è finito il primo terzo del campionato, è stato un tour de force importante con anche le difficili trasferte di Taranto e Macerata (che hanno portato quattro punti). Ci siamo riposati mentalmente ma da oggi torniamo in palestra con dedizione e pensiamo alle prossime due partite fondamentali contro Lagonegro in trasferta e in casa contro Porto Viro. Solo dopo penseremo alla classifica. Noi possiamo giocare con chiunque, dobbiamo essere bravi a portare quel momento di connessione il più a lungo possibile”

Dopo il primo terzo di campionato il sodalizio toscano occupa la settima piazza in classifica a 13 punti (in zona playoff e in lizza per la qualificazione alla Del Monte Coppa Italia A2). Le prossime partite in programma saranno il 14 dicembre contro Lagonegro e il 3 gennaio ad Aversa (conclusiva del girone d’andata) in trasferta; in casa invece si giocherà sabato 20 dicembre contro Porto Viro e il 28 dicembre contro Brescia.

La prossima partita in trasferta contro Rinascita Lagonegro sarà visibile gratis e in esclusiva sulla piattaforma DAZN

Fonte: Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Ufficio stampa

