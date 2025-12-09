Cèramica 2025 parte col botto: migliaia di visitatori tra mostre, mercato, installazioni e visite guidate

Montelupo Fiorentino si è acceso e non ha mai smesso di brillare durante il primo dei tre weekend dedicati a Cèramica 2025. La storica manifestazione, rinnovata nella veste e nell’identità, ha confermato il suo ruolo centrale nella vita culturale della città, registrando un’affluenza significativa e un entusiasmo condiviso da cittadini e visitatori.

Il centro storico e i principali luoghi simbolo del territorio hanno accolto un programma ricco: mostre, laboratori, installazioni, espositori della mostra mercato e visite guidate che hanno reso protagonista la vera anima di Montelupo, la ceramica. L’evento ha attirato pubblico anche da fuori regione, con pullman organizzati da Latina e Udine: un segnale concreto dell’interesse crescente verso questa nuova edizione.

I numeri del primo weekend confermano questa partecipazione diffusa: la mostra dedicata a Bruno Bagnoli ha accolto 1.271 visitatori nel weekend, mentre Open Studio ha totalizzato 818 ingressi, solo per citare alcuni esempi. Numeri che raccontano, meglio di ogni commento, la vitalità di questa prima tappa di Cèramica 2025.

"Sono abituato a tirare le somme alla fine di un evento, ma per questa edizione di Cèramica non posso che essere soddisfatto dei risultati ottenuti nel primo fine settimana. Era una scommessa, un’idea in cui credevo, ma che andava testata sul campo. Gli sforzi compiuti in questi mesi sono stati significativi e vedere le strade di Montelupo piene di persone, la città valorizzata nella sua bellezza — perché lo è, innegabilmente —, ascoltare i commenti positivi e essere fermato da un commerciante stupito perché aveva venduto così tanto da finire tutte le buste ripaga la fatica e conferma la bontà della scelta. Cèramica è davvero una festa della comunità, grazie al coinvolgimento di numerose realtà e associazioni; è anche una manifestazione capace di aprirsi all’esterno, come dimostrano i tanti visitatori provenienti da fuori e l’attenzione registrata da testate nazionali e di settore. Ora si prosegue con gli altri due fine settimana, ricchi di appuntamenti da non perdere", afferma il sindaco Simone Londi.

Il viaggio, dunque, non si ferma qui. Il secondo weekend è alle porte e sarà dedicato a una figura centrale per Montelupo: Eugenio Taccini, maestro e icona del territorio. Sabato 13 dicembre, alle ore 10.00, il Palazzo Comunale ospiterà una conferenza pubblica in suo omaggio, con la partecipazione di istituzioni, realtà culturali e produttive. Sarà un momento di approfondimento sulla sua vita artistica e artigianale: un percorso che lo ha visto pittore, scultore, illustratore, ceramista e ambasciatore dell’eccellenza toscana nel mondo. L’incontro sarà seguito dalla proiezione di un video documentario e da una visita guidata alla mostra allestita nelle sale del Museo della Ceramica, che restituisce il valore della sua poetica e l’impronta indelebile lasciata nel panorama artistico locale e internazionale.

Torna inoltre la mostra mercato, che nel primo weekend ha regalato un colpo d’occhio particolarmente suggestivo per varietà e qualità delle proposte. Anche per il secondo appuntamento sono attesi una trentina di espositori, tra ceramisti della Strada della Ceramica di Montelupo e artigiani provenienti da diverse regioni italiane, con alcune novità rispetto al precedente fine settimana.

Per tutte le informazioni, per consultare il programma completo e scaricare la guida ufficiale di Cèramica 2025 è possibile visitare il sito:

www.montelupoceramica.com.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate