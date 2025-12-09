Santa Croce, Ottica Cinerari festeggia 50 anni

È il 1975 quando Andrea Cinerari lascia la sua Firenze, la città in cui è nato e cresciuto, per aprire un piccolo negozio di ottica nella piazza centrale del paese che lo accoglie e in cui diventa l’ottico di riferimento: Santa Croce sull’Arno.

Da quel momento sono trascorsi cinquant’anni di lavoro, di incontri, di storie che passano attraverso uno sguardo. Cinquant’anni in cui generazioni di persone si sono affidate a lui per prendersi cura della propria vista, per scegliere un paio di occhiali da sole, un modello sportivo, un cannocchiale, o anche solo per una fototessera. Cinquant’anni in cui il mondo è cambiato, le abitudini si sono trasformate, e con esse anche le esigenze dei clienti. E in tutto questo tempo l’Ottica Cinerari ha saputo ascoltare, accompagnare, trovare soluzioni; per adulti, bambine e bambini.

La passione per questo mestiere - quella di aiutare le persone a vedere meglio e fare la scelta giusta per i propri occhi - Andrea l’ha ereditata dal padre Renzo, anche lui ottico. E quando è arrivato il momento della pensione, Andrea ha passato il testimone a due dei suoi figli, Francesco e Martina, che oggi portano avanti un’attività diventata un punto fermo per tutta la comunità locale.

L’Ottica Cinerari è rimasta dov’è nata: nel cuore del paese. La famiglia non ha mai scelto la strada dei centri commerciali o dei grandi spazi anonimi. Ha preferito restare legata al territorio, parte viva del tessuto locale, un posto dove entrare non significa solo fare un acquisto, ma trovare un consiglio, un aiuto, un’attenzione autentica. Perché ogni cliente, ieri come oggi, non è un numero: è una persona, con esigenze, desideri, sensibilità uniche. Ed è da cinquant’anni che l’Ottica Cinerari custodisce questa semplice, preziosa verità.

Per festeggiare questo traguardo insieme alla comunità di persone che lo ha reso possibile, l’Ottica Cinerari invita i suoi clienti e le sue clienti per un aperitivo di compleanno il 12 dicembre 2025 dalle 18:00 in poi. Un’occasione di brindare insieme a questo mezzo secolo di storia e professionalità!

Fonte: Ufficio stampa