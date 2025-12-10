Non risponde al telefono, trovato morto in casa: 50enne stroncato da un infarto

Un dramma domestico ha sconvolto ieri la piccola comunità di San Piero in Campo. Un uomo di 50 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione, dove viveva con la madre anziana, affetta da Alzheimer e costretta a letto, rimasta senza cure né alimentazione per diverse ore.

A lanciare l’allarme è stato un familiare, preoccupato per l’assenza di risposte dell’uomo al telefono. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno aperto la porta chiusa dall’interno: il 50enne era già deceduto, probabilmente a causa di un infarto, essendo cardiopatico. L’ultima volta era stato visto in paese sabato scorso.

La madre, trovata in condizioni critiche in un’altra stanza, ha ricevuto ossigeno dai soccorritori ed è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso di Portoferraio.

Carabinieri, polizia municipale e pubblica assistenza hanno collaborato ai soccorsi. La salma dell’uomo è stata restituita alla famiglia.