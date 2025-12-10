Arriva il 'Natale Stellato' in centro a Ponte a Egola

Domenica 14 dicembre Ponte a Egola si trasformerà nella cornice della magia natalizia con “Natale Stellato”, un’intera giornata dedicata al Natale, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e dal Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola, con la collaborazione dell’Associazione Culturale Territorio in Comune e della Croce Rossa Italiana – Comitato di Ponte a Egola Odv, il patrocinio del Comune di San Miniato e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa.

L’evento animerà Piazza S. Stellato a Ponte a Egola dalle ore 10 alle ore 19, con un programma ricco e variegato, pensato per tutte le età.

“Siamo entusiasti di poter offrire alla comunità e ai visitatori una festa così completa e coinvolgente” commenta la Presidente del Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola Valentina Turini “‘Natale Stellato’ vuole essere un momento di gioia, divertimento e condivisione, dove grandi e piccini possano vivere la magia del Natale tra giochi, spettacoli, musica e sapori locali”

“Sarà una giornata piena di appuntamenti per grandi e piccini” afferma il Vicepresidente del Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola Stefano Banchelli “Il cuore della festa sarà il Villaggio di Babbo Natale, dove i bambini potranno ricevere l’attestato di visita”

“Non mancheranno il Magico Trenino, che girerà per tutta la festa diventando l’attrazione principale della giornata, trampolieri, un mago con spettacoli di magia e bolle. Inoltre, si esibiranno i bambini dell’asilo parrocchiale di Ponte a Egola.

“Il Mercatino di Natale arricchirà la piazza con numerosi stand che proporranno prodotti locali e idee regalo uniche, mentre i negozi del centro rimarranno aperti per accogliere i visitatori. Stand enogastronomici completeranno l’atmosfera calda e accogliente, ideale per passeggiare e gustare le specialità locali”.

“Il punto clou della giornata sarà nel tardo pomeriggio: alle ore 18 andrà in scena la Tombola di Natale dei commercianti, seguita da musica e brindisi finale per celebrare insieme la magia del Natale” conclude Banchelli.

Felice di questo appuntamento l'Assessore del Comune di San Miniato Giacomo Gozzini “Ci fa molto piacere vedere che il CCN di Ponte a Egola si è riorganizzato con grande energia. Siamo felici di assistere a iniziative come questa e, come amministrazione, saremo sempre al loro fianco per garantire la migliore riuscita di ogni manifestazione”.

“Siamo molto soddisfatti di vedere come il CCN di Ponte a Egola stia promuovendo iniziative capaci di coinvolgere tutta la comunità” commenta il Coordinatore Sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli “Eventi come questo rappresentano un’occasione importante per valorizzare i negozi del centro, i prodotti locali e le attività commerciali, unendo divertimento, socialità e promozione del territorio. Come Confcommercio continueremo a sostenere queste iniziative, convinti che siano fondamentali per rafforzare il tessuto commerciale e la vitalità dei nostri centri storici”.

Fonte: Ufficio stampa