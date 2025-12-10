Giornata mondiale del Basket, la celebrazione al Palasport Fontevivo di San Miniato

Domenica 21 dicembre San Miniato, al Palasport Fontevivo, celebra la Giornata mondiale del Basket. L’evento, spiegano dal comitato organizzatore Basketball for Peace, si inserisce nel quadro della ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per valorizzare il basket come sport capace di unire culture, generazioni e comunità. Una tradizione che nasce nel 1891 e che oggi guarda al futuro con la stessa determinazione con cui si affronta un campo di gioco.

In Italia la ricorrenza è coordinata dal progetto Basketball for Peace, guidato dall’On. Maria Teresa Baldini, già atleta della nazionale e campionessa europea di basket, con l’obiettivo di promuovere i valori di pace, inclusione e fair play attraverso attività sportive ed educative condivise a livello internazionale.

La giornata di San Miniato è organizzata in collaborazione con la società Basket Etrusca e all'associazione Nazionale città dei Presepi, Coordinata dal responsabile di Basket for Peace provincia di Pisa Andrea Lavecchia.

Di seguito il programma delle partite in calendario:

Pala Fontevivo – San Miniato

Domenica 21 dicembre 2025

Ore 11:30 – Esordienti anno 2014

Etrusca San Miniato – ABC Castelfiorentino SSDARL

Ore 18:00 – Serie B Interregionale

La Patrie Etrusca Basket SM – Spezia Basket Club

L’iniziativa gode del Patrocinio della Federazione Italiana Pallacanestro e si affianca agli eventi organizzati in numerosi Paesi che aderiranno alla celebrazione internazionale.

Fonte: Basketball for Peace – Comitato Organizzatore

Notizie correlate