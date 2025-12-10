Giornata mondiale del Basket, la celebrazione al Palasport Fontevivo di San Miniato

Attualità San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Domenica 21 dicembre San Miniato, al Palasport Fontevivo, celebra la Giornata mondiale del Basket. L’evento, spiegano dal comitato organizzatore Basketball for Peace, si inserisce nel quadro della ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per valorizzare il basket come sport capace di unire culture, generazioni e comunità. Una tradizione che nasce nel 1891 e che oggi guarda al futuro con la stessa determinazione con cui si affronta un campo di gioco.

In Italia la ricorrenza è coordinata dal progetto Basketball for Peace, guidato dall’On. Maria Teresa Baldini, già atleta della nazionale e campionessa europea di basket, con l’obiettivo di promuovere i valori di pace, inclusione e fair play attraverso attività sportive ed educative condivise a livello internazionale.

La giornata di San Miniato è organizzata in collaborazione con la società Basket Etrusca e all'associazione Nazionale città dei Presepi, Coordinata dal responsabile di Basket for Peace provincia di Pisa Andrea Lavecchia.

Di seguito il programma delle partite in calendario:

Pala Fontevivo – San Miniato
Domenica 21 dicembre 2025

Ore 11:30 – Esordienti anno 2014
Etrusca San Miniato – ABC Castelfiorentino SSDARL

Ore 18:00 – Serie B Interregionale
La Patrie Etrusca Basket SM – Spezia Basket Club

L’iniziativa gode del Patrocinio della Federazione Italiana Pallacanestro e si affianca agli eventi organizzati in numerosi Paesi che aderiranno alla celebrazione internazionale.

Fonte: Basketball for Peace – Comitato Organizzatore

Notizie correlate

Empoli
Attualità
10 Dicembre 2025

Rivoluzione per Pagnana: i reflui civili dell'Empolese saranno trattati a Cuoiodepur a San Miniato

Se non è una rivoluzione, poco ci manca. Parte un intervento importante di Acque Spa, pronto a cambiare il servizio idrico nell'Empolese Valdelsa, toccando la Zona del Cuoio. Si parla [...]

San Miniato
Attualità
9 Dicembre 2025

San Miniato, 'Per realizzare un sogno': premiati 19 studenti a Palazzo Grifoni

"Io c'ero!!!". È quello che potrebbero dire tutti i presenti alla Cerimonia di consegna delle Borse di Studio "Per realizzare un sogno" attribuite, dall'associazione Nel sorriso di Valeria, a 19 [...]

San Miniato
Attualità
7 Dicembre 2025

Oltre 160 persone all'iniziativa dell'ANPI San Miniato su Palestina e Flottilla

Siamo commossi e soddisfatti per la vicinanza profonda che abbiamo sentito il  5 dicembre, alla manifestazione organizzata dalla nostra associazione al Salone Polivalente di La Serra. Il nostro territorio, ancora [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina