Il sindaco Fabio Mini premia le coppie sposate da 50, 55, 60 e 65 anni

Una giornata per festeggiare le coppie di coniugi di Castelfranco di Sotto che hanno raggiunto il traguardo dei 50, 55, 60, 65 anni di matrimonio. Per celebrare l'anniversario di queste coppie il comune, su forte impulso del sindaco Fabio Mini, sabato scorso ha organizzato una mattinata nei locali dell' Orto di San Matteo. Qui proprio il primo cittadino ha voluto premiare tutti gli intervenuti personalmente con un riconoscimento simbolico del comune, alla cerimonia ha aderito buona parte dei “convocati”. Ecco l'elenco delle coppie intervenute.

Per le nozze d'oro, 50 anni di matrimonio, quindi coloro che si sono sposati nel 1975 erano presenti Riccardo Apruzzese e Nunzia Gagliardi, Giampaolo Bartolini e Daniela Lami, Daniele Chiaravallo e Colomba Gina D'Alessio, Domenico Di Bella e Gerardina Paola Paciello, Sergio Ferri e Simonetta Leoni, Pier Luigi Gabbanini e Deanna Valori, Giovacchino Giovacchini e Saura Bartalini, Angiolino Martinelli e Lucia Bachini, Rocco Martone e Mariantonia Calò, Giuseppe Mastrandrea e Corradina Contavalle, Luigi Merola e Benedetta Manno, Luigi Molinaro e Ivana Macelloni, Stefano Mozzillo e Filomena Colella, Giuseppe Sanzone e Donatina Teodoro, Duilio Vadi e Marta Salvadori.

Le coppie che invece che festeggiavano i 55 anni di matrimonio ovvero che si sono sposate nel 1970 e hanno partecipato all'iniziativa del comune sono: Remo Bertoncini e Liviana Arzilli, Mario Chetoni e Brunella Donati, Bellino Di Benedetto e Filomena Ferraro, Orazio Doveri e Lisetta Sarperi, Pasquale Garofalo e Filomena Bufo, Pietro Geti e Pasqualina Melillo, Lidano Iacopini e Mariella Mariani, Giuseppe Liberati e Donatella Donati, Valerio Lippi e Enza Bonsignori, Raffaele Loia e Battista Papa, Michele Policastro e Assunta Lisa, Sergio Regoli e Luana Iori, Angelo Romano e Maria Buono, Roberto Soriani e Giuliana Nicolella.

Numerosa anche la schiera dei coniugi che hanno raggiunto i 60 anni di matrimonio e che quindi si erano sposati in pieno boom economico nel lontano 1965. Sabato mattina per loro c'era: Elio Banchini e Novella Biagioni, Lirio Bonsignori e Giulia Rossi, Angiolo Baronti e Maria Masini, Bruno Baronti e Carla Pardini, Giulio Cupelli e Laura Marconcini, Sabatino Gorini e Cristiani Clara, Giuliano Volterrani e Giuseppina Sgarra.

Per i coniugi che invece si erano sposati nel 1960, che quindi hanno raggiunto l'ambito traguardo dei 65 anni di matrimonio erano presenti Giampaolo Nuti e Miriana Toni.

Il sindaco Fabio Mini dopo la cerimonia ha spiegato: “Per noi queste sono cerimonie importanti, in primo luogo perché rinsaldano il legame tra istituzioni comunali e cittadini. In questo caso poi si parla di persone mature e quindi la vicinanza del sindaco e del comune credo che sia ancora più importante. Poi c'è anche una questione valoriale. Queste persone rappresentano coppie che a distanza di mezzo secolo e oltre sono ancora insieme. In Italia la famiglia tradizionale, come lo sono queste, è un valore fondante della società, lo dice anche la costituzione e sappiamo tutti che non è sempre facile tenere in piedi un matrimonio nei marosi della vita. Il loro impegno li ha premiati, sono ancora insieme e a vederli questa mattina sono anche molto affiatati. Ecco questa cerimonia è un piccolo gesto di riconoscenza nei loro confronti per l'impegno che hanno messo nel tenere vive e unite le loro famiglie”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

