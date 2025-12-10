Torna la Notte Rossa di Arci Toscana con oltre 300 eventi nei circoli

Saranno più di 300 gli eventi inseriti nell'ambito della Notte Rossa di Arci Toscana, l'evento identitario che raccoglie ogni anno la moltitudine di eventi realizzati dai circoli Arci e comitati della Toscana. Fermo restando il carattere generalista della tipologia degli eventi, quest’anno Arci Toscana ha voluto caratterizzare la Notte Rossa con due temi: la musica live e i diritti creativi giovanili e la situazione drammatica in Palestina e in particolare a Gaza.

La Notte Rossa si ripropone così come un vero e proprio grande evento diffuso e lo fa puntando su quelle qualità caratteristiche dell'Arci, la socialità, la solidarietà, l'inclusione e l'accoglienza. Anche quest’anno saranno circa 300 i Circoli e le associazioni che aderiranno all’iniziativa della Notte Rossa, che nel cartellone comprenderà tutte le iniziative del fine settimana tra il 12 e il 14 Dicembre, offrendo ai circa 150.000 soci e socie Arci della Toscana l’opportunità di scegliere il proprio evento preferito, tra decine di concerti, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, dibattiti, attività per bambini e bambine e cene sociali.

Due i focus principali di quest'anno come detto, a partire da Gaza e la Palestina, con l'invito ad organizzare iniziative che abbiano come finalità raccolte fondi sui progetti a Gaza, come il progetto di Arci nazionale "Help Gaza Now".

Per quanto riguarda invece la musica dal vivo, la Notte Rossa sarà l'occasione per ampliare una riflessione sui Circoli che organizzano concerti di musica live e i diritti creativi giovanili, legando la Notte Rossa alla serata finale del Premio Ciampi a Livorno (che si terrà proprio la sera del 13 dicembre) e che vedrà quest'anno anche la consegna di un "premio ARCI" per promuovere la sperimentazione dei linguaggi del cantautorato contemporaneo.

“Ogni anno sono sempre di più i Circoli e le Associazioni che aderiscono all’iniziativa della Notte Rossa – spiega Stefano Carmassi responsabile delle politiche culturali di Arci Toscana - offrendo ai circa 150.000 soci e socie ARCI nella nostra Regione l’opportunità di scegliere il proprio evento preferito, all’interno di un ricco cartellone di concerti, spettacoli e incontri sui temi attorno a cui le nostre volontarie e i nostri volontari costruiscono le attività dei Circoli, rendendoli presidi sociali e culturali insostituibili per il tessuto democratico delle comunità”.

La lunga giornata di eventi si caratterizzerà nel presentare tutte le aree di intervento della rete ARCI in Toscana, sulla cultura popolare e ricreazione, enogastronomia, mediattivismo, solidarietà internazionale, diritti civili, antimafia sociale, antirazzismo e antifascismo, diritti e politiche giovanili, inclusione sociale e educazione ambientale, con un unico filo conduttore che è la cura delle persone e del contesto territoriale.

“Saranno migliaia le volontarie e i volontari coinvolti nella realizzazione degli eventi diffusi – spiega Simone Ferretti, Presidente di Arci Toscana – ed è a loro che va il nostro primo grande ringraziamento. Con la Notte Rossa vediamo dispiegarsi una rete di alleanze molto densa, che raccoglie altri enti del terzo settore e gli enti locali coinvolgendo tutti i sedici comitati territoriali ARCI della Toscana”.

Per scoprire tutti gli eventi di questa 8a Notte Rossa si può visitare il sito https://arcitoscana.it/news/sabato-13-dicembre-torna-la-notte-rossa-dellarci-in-toscana/

Fonte: Arci Toscana