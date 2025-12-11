Addio ad Alessio Quintavalle, il cordoglio del Partito Democratico

È morto oggi, a causa di un malore accusato qualche giorno fa, Alessio Quintavalle, avvocato 56enne e figura di spicco del Partito Democratico di Livorno, di cui era stato vicesegretario. Era riuscito a superare una malattia del sangue che lo aveva colpito negli anni passati. Nei giorni recenti, però, le sue condizioni avevano iniziato a peggiorare, fino all’esito più grave: un malore improvviso, il trasferimento in ospedale e il decesso.

“Esprimo, insieme a tutto il gruppo dirigente regionale del Pd Toscana, il cordoglio per la scomparsa di Alessio Quintavalle, esponente del Partito democratico di Livorno - dichiara il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi -. In questi anni ha svolto un ruolo significativo nella vita del partito, contribuendo con impegno alle attività politiche e organizzative sul territorio livornese e in ambito regionale. Alla sua famiglia, ai suoi cari e alla comunità del Pd di Livorno esprimiamo le nostre più sincere condoglianze per questa perdita”.