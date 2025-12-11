All'Istituto Comprensivo di Fucecchio una targa in memoria di Evaretto Niccolai

Dopo quella inaugurata lo scorso mese di ottobre all'istituto superiore “Arturo Checchi”, da questa mattina anche l'Istituto Comprensivo Fucecchio ha voluto omaggiare il ricordo Evaretto Niccolai con una targa commemorativa esposta all'ingresso della scuola, per ricordare l'impegno da lui profuso in qualità di presiedente provinciale ANMIL e portavoce delle istanze a favore dei lavoratori.

L'inaugurazione si è tenuta alla presenza della sindaca di Fucecchio Emma Donnini, del presidente nazionale ANMIL Antonio Di Bella e del presidente regionale Alessandro Grazzini, oltre alla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Fucecchio Angela Surace. Presenti, inoltre, i rappresentanti delle sezioni di Firenze, Lucca e Massa Carrara, il figlio di Evaretto, Roberto Niccolai, e il presidente della Pro Loco di Fucecchio, Francesco Dei.

“Attraverso queste targhe, e il concorso che ogni anno portiamo avanti sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, proviamo a rappresentare simbolicamente il volere più forte di Evaretto – spiega la sindaca Donnini -, ovvero portare la cultura della sicurezza nelle scuole, parlando con gli studenti e rendendoli protagonisti”.

Durante la mattina sono infatti stati presentati tutti i lavori realizzati dagli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in occasione del concorso realizzato quest'anno proprio in memoria di Evaretto Niccolai, la cui premiazione si è tenuta nel mese di ottobre durante il tradizionale convegno in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Nell'auditorium della scuola hanno partecipato all'incontro le classi vincitrici accompagnate dalle loro insegnanti.

“Fin da piccoli è importante capire che cosa significhi sicurezza, a scuola, a casa, a lavoro – prosegue il presidente nazionale ANMIL Antonio di Bella -. Per questo stiamo lavorando con il ministero per riuscire a portare questo tema all'interno della scuola e ringrazio le dirigenti scolastiche che, come a Fucecchio, decidono di dare spazio e voce alla cultura della sicurezza”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa