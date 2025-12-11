Associazione Neri-Ferramosca, Spalletti e Pessotto alla cena di solidarietà. Ecco i prossimi appuntamenti

La cena di solidarietà dell'Associazione Neri-Ferramosca, tenutasi a Gambassi Terme lo scorso 5 dicembre, ha registrato una partecipazione significativa, confermandosi un appuntamento che negli anni ha accompagnato il ricordo di Riccardo Neri e Alessio Ferramosca.

All’iniziativa hanno preso parte anche il commissario tecnico Luciano Spalletti e il team manager della Juventus Gianluca Pessotto, presenti in rappresentanza della società bianconera. La loro partecipazione, non scontata per via degli impegni sportivi, è stata accolta con apprezzamento da parte dell’associazione. Un ringraziamento è stato rivolto anche al giornalista Mario Tenerani, che da tempo sostiene le attività del gruppo promotore.

La cena si è svolta come momento di incontro e condivisione, occasione per avvicinarsi al periodo natalizio ricordando i due giovani attraverso un gesto a carattere solidale.

L’associazione ha comunicato inoltre le iniziative previste nei giorni successivi.

Il 13 e il 20 dicembre i volontari saranno presenti in via Garibaldi, nel centro di Castelfiorentino, nell’ambito dei mercatini natalizi con un proprio spazio dedicato a manufatti artigianali e al Calendario “Riccardo e Alessio 2026 – 20 anni il ricordo dei bambini”, disponibile a offerta libera.

Domenica 14 dicembre è in programma una donazione straordinaria di sangue dedicata a Riccardo, accessibile dalle 7.30 senza prenotazione presso il Centro Trasfusionale dell’ex Ospedale Santa Verdiana, iniziativa organizzata da Avis Castelfiorentino.

Il 15 dicembre, giorno del diciannovesimo anniversario, alle 21.30 sarà celebrata una messa nella chiesa di Varna, luogo d’origine di Riccardo, in memoria sua e dell’amico Alessio.

Notizie correlate