Auto nel canale dopo un tamponamento a Fucecchio: donna estratta dai vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina alle 7.10 sulla Strada Provinciale 11, nel territorio comunale di Fucecchio, per un incidente stradale che ha coinvolto un furgone e un’autovettura.
Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto a seguito di un tamponamento, in seguito al quale l’auto è uscita di strada finendo in un canale di raccolta delle acque. Sul posto è arrivata una squadra del distaccamento di Empoli del comando di Firenze.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto a raggiungere la vettura e a estrarre la conducente, rimasta bloccata nell’abitacolo. La donna è stata poi affidata al personale sanitario che l'ha trasferita in codice giallo al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli.
Accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente.
