Auto nel canale dopo un tamponamento a Fucecchio: donna estratta dai vigili del fuoco

Cronaca Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina alle 7.10 sulla Strada Provinciale 11, nel territorio comunale di Fucecchio, per un incidente stradale che ha coinvolto un furgone e un’autovettura.

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto a seguito di un tamponamento, in seguito al quale l’auto è uscita di strada finendo in un canale di raccolta delle acque. Sul posto è arrivata una squadra del distaccamento di Empoli del comando di Firenze.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a raggiungere la vettura e a estrarre la conducente, rimasta bloccata nell’abitacolo. La donna è stata poi affidata al personale sanitario che l'ha trasferita in codice giallo al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli.

Accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente.

Notizie correlate

Cerreto Guidi
Cronaca
4 Dicembre 2025

Furto nella notte alla Pubblica Assistenza di Stabbia: rubata un’auto per il trasporto disabili

Furto nella notte alla sede distaccata di Stabbia della Pubblica Assistenza di Fucecchio. Un’altra spaccata ai danni del volontariato, dopo altri episodi avvenuti nelle zone vicine con modalità molto simili: [...]

Fucecchio
Cronaca
30 Novembre 2025

Ladri in azione in un negozio di Fucecchio

Un ladro avrebbe fatto irruzione in un negozio di abbigliamento a Fucecchio, in via di Fucecchiello. Stando a quanto riporta La Nazione l'uomo avrebbe portato via 5-6mila euro di capi [...]

Fucecchio
Cronaca
29 Novembre 2025

Chiude storica attività, il ringraziamento dell'amministrazione comunale

Dopo 41 anni di attività chiude oggi “Lo Specchio Acconciature”, storica realtà artigiana di San Pierino. Dal 1984 la titolare, Stefania Bagni, ha portato avanti con professionalità e dedizione il [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina